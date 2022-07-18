Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 июля 2022 12:30

Приложение «Заступник» под кураторством омского отделения партии «Единая Россия» выпустило обновление

Здесь будет сохраняться история перемещения ребенка за последние 24 часа даже при выключенном телефоне малыша
Наталья ВИРКУНЕН
Если ребенок не выходит на связь, его телефон выключен, или нет интернета, приложение все равно покажет, где он был.

Если ребенок не выходит на связь, его телефон выключен, или нет интернета, приложение все равно покажет, где он был.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Разработчики приложения «Заступник», которое было разработано для спасения и помощи детям, на днях сообщили о важном обновлении программы. Помимо доработанного интерфейса, в приложении теперь можно увидеть историю перемещений ребенка за последние 24 часа. Об этом рассказали кураторы приложения - члены партии «Единая Россия» Инна Гомолко и Юрий Иванищев.

- Когда ребенок потерялся, при его поиске очень важно знать о местах, которые он посещал. Это поможет волонтерам, поисковикам, а также полиции восстановить картину происшествия. Можно найти свидетелей, получить записи с камер видеонаблюдения. Это увеличит эффективность и сократит время поиска пропавшего ребенка в том случае, если телефон у него был выключен или отсутствует интернет-соединение, - рассказал Юрий Иванищев.

И это не первое новшество в приложении. Так ранее омичи просили исключить риски ложного вызова помощи ребенком. Депутат Инна Гомолко пояснила, что такое внедрение тоже состоялось.

- В целом механизм работы «Заступника» прост: пользователь нажимает кнопку вызова помощи и уже через три секунды родители и круг доверия (близкие, родственники, друзья семьи, преподаватели) получают сигнал от ребёнка, слышат всё что вокруг него происходит, понимают причину подачи тревожного сигнала. В случае, если родители и круг доверия не могут немедленно прийти на помощь к ребенку, то они отправляют сигнал в сообщество и максимальное количество пользователей в ближайшем радиусе ЧП будут оповещены и привлечены к поиску и спасению дитя, используя анкету пользователя, его геопозицию и историю перемещений: сотрудники специальных экстренных служб, полиция, Росгвардия, МЧС, спасатели, волонтёры и члены общественных и поисковых отрядов, а также просто неравнодушные граждане смогут в разных случаях прийти на выручку к ребенку, - рассказала Гомолко.

В целом «Заступник» удобен для разных неприятных ситуаций, которые могут происходить с детьми - буллинг, угроза насилия, травмы, пожары, вообще любые ЧП. В разных случаях на помощь к детям придут, используя приложение, полицейские, сотрудники МЧС, Росгвардии, медики, члены общественных организаций и спасательных отрядов. Полноценно программа заработает в Омске в конце лета.

Интересное