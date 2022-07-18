8-летний мальчик на велосипеде попал под колеса «Пежо 307» в омских Нефтяниках

Ребенок поехал на велосипеде по пешеходному переходу на запрещающий знак светофора. Фото: Иван МАКЕЕВ

На запрещающий сигнал светофора по регулируемому пешеходному переходу решил проехаться 8-летний омич. ДТП на улице 22 Апреля в Омске зарегистрировала Госавтоинспекция.

Ребенок попал под колеса 68-летнего водителя. Мужчина просто не успел среагировать и, скорее всего, не мог предположить о таком стечение обстоятельств.

- Водитель «Пежо 307», двигаясь по ул. 22 Апреля, в районе дома № 8 допустил наезд на велосипедиста, пересекавшего на велосипеде регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, - уточнили информацию в ведомстве.

Ребенку потребовалась помощь медиков, теперь в этом инциденте будет разбираться полиция.