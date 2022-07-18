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Происшествия18 июля 2022 11:15

8-летний мальчик на велосипеде попал под колеса «Пежо 307» в омских Нефтяниках

Ребенку потребовалась помощь медиков
Виктория КОВЕРНЕВА
Ребенок поехал на велосипеде по пешеходному переходу на запрещающий знак светофора.

Ребенок поехал на велосипеде по пешеходному переходу на запрещающий знак светофора.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На запрещающий сигнал светофора по регулируемому пешеходному переходу решил проехаться 8-летний омич. ДТП на улице 22 Апреля в Омске зарегистрировала Госавтоинспекция.

Ребенок попал под колеса 68-летнего водителя. Мужчина просто не успел среагировать и, скорее всего, не мог предположить о таком стечение обстоятельств.

- Водитель «Пежо 307», двигаясь по ул. 22 Апреля, в районе дома № 8 допустил наезд на велосипедиста, пересекавшего на велосипеде регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, - уточнили информацию в ведомстве.

Ребенку потребовалась помощь медиков, теперь в этом инциденте будет разбираться полиция.

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