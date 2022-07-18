Какая судьба ждет здание бывшего кинотеатра «Сатурн»?

Фото: пресс-служба администрации города Омска

О судьбе здания кинотеатра «Сатурн» в Амурском поселке, построенного в 1969 году, в Омске идут споры не первый год. Здание легендарного культурного учреждения много лет пустует и никак не используется. Очевидно, что ветшающее с каждым годом строение нужно восстанавливать, но бюджетных средств для этих целей не предусмотрено. Поэтому последние несколько лет городская администрация ищет инвестора, и пока тщетно.

Ни по договору концессии, ни в рамках государственно-частного партнерства привлечь бизнес, который бы смог взяться за ремонт кинотеатра, пока не удалось. При этом в администрации города неоднократно меняли условия возможного договора с инвестором. Так изначально бизнес не устраивали временные ограничения по использованию строения, затем - небольшой прилегающий земельный участок. В обоих случаях коммерсантам были готовы пойти на уступки: изменили сроки пользования зданием, земельный участок расширили до 10 тысяч квадратных метров. Тщетно.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Как утверждают в администрации Омска, содержание ветшающего здания, ежегодно ложится на плечи муниципалитета, и эти деньги летят на ветер в прямом смысле слова - объект пустует и не приносит никакой пользы городу. Кроме того, каждую неделю «Сатурн» пытаются взломать - то дверь погнут, то разнесут что-нибудь.

- Сотрудники полиции регулярно приезжают туда. Город несет затраты на содержание этого здания. На его восстановление денег в бюджете нет, поэтому принято решение продать «Сатурн», - рассказал начальник управления аренды и приватизации недвижимого имущества мэрии Кайрат Симбаев.

В качестве следующей попытки здание попробуют включить в программу приватизации муниципального имущества на 2022 год.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

- В соответствии с действующим законодательством этот объект будет продаваться вместе с земельным участком. Мы провели оценку нынешней стоимости здания и прилегающего участка, – пояснил Симбаев. – Сейчас завершаются технические мероприятия по приему отчетов оценщиков. После этого разработаем распоряжение администрации об условиях приватизации. Когда выйдет это распоряжение, объявим торги по продаже здания и земельного участка. Торги будут объявлены в начале сентября.