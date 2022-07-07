Тушенку и крупы закупили омские единороссы для гуманитарной помощи ЛДНР

Пункт приема гуманитарной помощи в Советском округе пополнился несколькими тоннами круп и тысячами банок тушенки. Сбор помощи, организованный партией «Единая Россия», поддерживают местные депутаты, активисты и просто неравнодушные жители.

Полторы тысячи банок консервы привезли депутаты Омского городского Совета Дмитрий Сахань, Инна Гомолко, Юрий Козловский, генеральный директор медиахолдинга «Слово» Павел Корольков.

- Неравнодушных людей у нас в городе и области очень много. Омичи активно приносят гуманитарную помощь. Партия «Единая Россия» взяла на себя важную роль, мы организовали пункты сбора гуманитарной помощи, потому что считаем, люди должны находиться в человеческих условиях. И именно человеческое отношение друг к другу делает нас едиными, - поясняет Дмитрий Сахань.

Народная избранница Инна Гомолко считает, что помогать соотечественникам необходимо. Ведь протянутая рука помощи сейчас необходима каждой семье Донбасс.

- Каждая помощь, в любом объеме – большой вклад. Предметы первой необходимости, бытовая химия, продукты питания с длительным сроком годности. Нужно понимать, здесь не только материальная поддержка. Ещё и моральная, - уверена Инна Гомолко.

Юрий Козловский в очередной раз пополняет запасы склада гуманитарной помощи. Депутат уверен, что даже самый маленький вклад в общую копилку принесет много пользы для мирных жителей.

- Жители Донбасса испытывают нехватку во многом: в медикаментах, продуктах питания, одежде, строительных материалах. И гуманитарная помощь с нашей стороны – то немногое и посильное, чем мы в состоянии поддержать их, - считает Юрий Козловский.

Генеральный директор ООО «Дружино-Агро» Константин Гаврик тоже решил оказать поддержку Донбассу. Он сам привез тонну разных круп и 850 банок тушёнки.

- Жители Донецкой и Луганской Республик живут в тяжелейших условиях. Для меня сегодня была огромная честь, передать в пункт приёма гуманитарной помощи жителям ЛДНР продукты. Мне очень важно, чтобы через продукцию, люди получили частичку нашего сердечного тепла, - отметил генеральный Константин Гаврик.

Напомним, что пункты сбора смогут пополнить все омичи. Продукты питания, средства гигиены, игрушки и даже обычная вода сейчас очень ценятся жителями Донбасса. Сделать свой вклад в мирную жизнь граждан можно по следующим адресам:

- ТК «Триумф» (ул. Березовского, 19; бульвар Архитекторов, 22);

- ТК Komarova Plaza (ул. Комарова, 13В);

- ТЦ «Дачный» (ул. 2-я Дачная, 1А);

- ТК «Первомайский» (ул. Заозёрная, 11/1);

- Региональный центр по связям с общественностью (ул. Красный Путь, 9).