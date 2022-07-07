Омские единороссы предложили дополнить приложение «Заступник» новыми функциями

Работать полноценно приложение в Омске начнет в конце лета. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Апгрейд нового приложения по спасению детей «Заступник» продолжается. Члены партии «Единая Россия», которые стали официальными лицами кампании, вместе с родителями и волонтерами помогают разработчикам дополнить платформу новыми функциями.

Предложения от родителей и неравнодушных омичей получают единороссы Инна Гомолко и Юрий Иванищев. Одной из поправок станет подтверждение отправки сигнала спасения.

-Например, мама потеряла сына и не может до него дозвониться, а он на самом деле гуляет с бабушкой на улице. Родитель отправляет сигнал помощи в сообщество, чтобы помогли найти мальчика, а приложение сообщает: «Рядом с ребёнком бабушка, вы точно уверены, что хотите вызвать помощь сообщества, - поясняет отработанную со специалистами схему Инна Гомолко.

Новое приложение, которое будет тестироваться в Омске, работает просто: по сигналу SOS. Пользователь нажимает кнопку вызова помощи и уже через три секунды родители и круг доверия получают сигнал от ребёнка, слышат всё, что вокруг него происходит.

Если нет возможности помочь своему ребенку, то отправляется сигнал в сообщество. Человек и спасательные ведомства, которые будут находиться рядом с местом ЧП, получат сообщение о необходимой помощи.

- Вообще, это очень здорово правильно, что родительское сообщество активно включилось в процесс тестирования такого важного для всех нас приложения. Очень верно, перед запуском в массы, сначала тестировать подобный продукт и максимально улучшить его, ведь «Заступник» будет спасать наших с вами детей в самых разных критических ситуациях. Мобильное приложение поможет находить детей быстро и без паники. Родитель нажимает кнопку поиска ребенка и приложение мгновенно оповещает максимальное количество людей в месте пропажи, даже если до него нельзя дозвониться, - отметил Юрий Иванищев.

Уникальность «Заступника» ещё и в том, что он подходит для разных неприятных ситуаций, которые могут происходить с детьми - буллинг, угроза насилия, травмы, пожары, вообще любые ЧП. В разных случаях на помощь к детям придут, используя приложение, полицейские, сотрудники МЧС, Росгвардии, медики, члены общественных организаций и спасательных отрядов.

Приложение полноценно заработает в Омске уже в конце этого лета.