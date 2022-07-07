Пятый самокат и вторые кроссовки: Омск посетил путешественник на самокате Денис Бритвин

Находясь в Омске Денис решил прогуляться пешком и немного отдохнуть от самоката. Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

Денис Бритвин всего на один день припарковал самокат в коридоре своего нового омского знакомого. За плечами почти 4 тысячи километров и 73 дня, как он уехал из родного Санкт-Петербурга.

Пока парень решил отдохнуть от дороги и самоката в Омске. Путь был долгим, да и город приглянулся. Заодно в ходе прогулки с корреспондентом «КП-Омск» Денис поделился своим маршрутом и впечатлениями.

Путешественник по призванию 28-летний петербуржец совершает уже второй приключенческий трип по стране. Несколько лет назад на велосипеде он поехал в Крым, но уже этой весной пришла новая мысль - доехать на самокате до Владивостока.

- Везу с собой палатку, спальник, два рюкзака, а больше ничего не помещается на руль. Ночью сплю, где придется, а как приходит рассвет снова выдвигаюсь в путь, - делится дорожной романтикой собеседник.

Но зачастую путешественника на необычном транспорте у себя дома принимают неравнодушные жители необъятной страны. За маршрутом самокатчика многие наблюдают не только по новостным сводкам, но и на его страничке в соцсетях.

- Многие приглашают в гости, кто-то денег дает. В Омске меня ждал Александр. Он мне написал, когда я еще в Екатеринбурге был. Теперь я на денек остановился у него, - рассказывает Денис.

Есть, конечно, и не очень радушные встречи. Но все скрашивают пейзажи нашей страны. За время поездки удалось повидать многое. Сибирь, как признался Денис, удивила болотистыми местами, в которых порой даже страшно. А в целом природа и погода путешественника жалуют.

Радуют и автомобилисты, которые заметив на трассе человека на самокате, дружественно приветствуют его, а некоторые даже предлагают подвезти.

Конечно, иногда желание сесть в автомобиль и поехать появляется. Передвигаться по дорогам страны достаточно сложно. Где-то ямы, где-то выбоины, а на хороших трассах большой поток машин, поэтому обочина из гравия тоже не всегда удобна для передвижения путешественника.

По словам Дениса, за все время поездки он сменил уже 4 самоката. Последний ему прислала компания, которая их изготавливает. Говорит, пока все хорошо, поломок не было. С кроссовками тоже беда. Они уже вторые по счету.

- В дорогу решил взять обувь китайского производства. На наших дорогах да с моим темпом жизни они хорошо себя зарекомендовали - неубиваемые, - шутит парень.

Впереди у путешественника еще пару тысяч километров. Он хочет доехать до Алтая, а там взять паузу, так как состояния обочин и дорог сказываются на запланированном времени. Впереди зима - в это время далеко на самокате не уедешь. А уже следующей весной маршрут будет продолжен. Главная цель - доехать до Владивостока. С новыми силами, самокатом и кроссовками.