Две тысячи омичей уехали на ПМЖ в соседний Казахстан

Любопытно, что солнечную Италию предпочли всего 7 омичей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В соседний Казахстан на ПМЖ уехали две тысячи омичей. Такие данные международной миграции приводят специалисты Омскстата.

Сейчас миграционная убыль населения составила -3 344 человека. Предпочли остаться в России с переездом в другие регионы 5 454 человека. По районам области кочевали 6 460 омичей.

Но вот 2 898 человек решили покинуть страну. Самым популярным место для смены жилья стал Казахстан. Туда переселились две тысячи человек. Правда, оттуда в Омск заехали 1,1 тысячи.

130 человек предпочли уехать жить в Узбекистан и еще 130 на Украину. В Китай уехало всего 7 омичей.