В Омске сотрудник ГИБДД с супругой-приставом обманули знакомых на 20 млн рублей

Супруги находятся под подпиской о невыезде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение экс-сотруднику ГИБДД Алексею Кучегуры и его жены - бывшей сотрудницы службы судебных приставов Юлии. Уголовные дела на них заведены за крупное мошенничество, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Установлено, что супруги с 2018 по 2019 год, используя свое служебное положение, обманули 13 своих знакомых. Суть преступлений была в том, что Кучегура обещал продать арестованные у должников дорогие иномарки и квартиры за полцены. Деньги он брал вперед, а вот обещанное не выполнял. Общая сумма присвоенных денег составила более 20 млн рублей.

Свою вину экс-полицейский признал частично, а его супруга не признала вовсе. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Известно, что 2,5 млн рублей супруги добровольно вернули пострадавшим.

- В счет возмещения причиненного ущерба по инициативе следствия судом наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму около 4 миллионов рублей, - уточняют в ведомстве.

Напомним, в Омске судят еще одного сотрудника правоохранительных органов бывшего начальника полиции Евгения Быкова. Ему вменяют получение 6,5 миллионов рублей взятки и покровительство массажных салонов.