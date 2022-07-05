Производство ракеты «Ангара» не будут полностью переводить в Омск

Производство ракеты продолжат не только в Омске. Фото: ПО Полет

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что производство новой ракеты «Ангара» не будут полностью переводить на омское ПО «Полет». Об этом сообщили РИА Новости.

- Мы сохраняем контрольно-измерительную станцию и для легкой, и для тяжелой «Ангары». Сейчас мы не будем тащить все в Омск, ведь он и так работает на полную мощность. У нас там аншлаг. Поэтому Москву мы сохраняем, – пояснил гендиректор.

Отмечены и сроки запуска легкой и тяжелой ракеты. Планируется, что «Ангара-А1.2» полетит в 2022 году, а старт «Ангары-А5» пройдет в конце 2022 года или в начале 2023.

- В этом году мы планируем, что полетит легкая «Ангара», а после определения полезной нагрузки нашим основным заказчиком полетит и тяжелая «Ангара», когда это будет – конец года или начало следующего – это их вопрос, – сказал Дмитрий Рогозин.

Он уточнил, что тяжелая ракета уже изготовлена и находится на космодроме Плесецк. Туда вскоре планируют отправить легкую. Напомним, запуск первой проходил три раза, а второй - два. Все старты осуществляли с космодрома Плесецк.