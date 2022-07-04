48-летний омич погиб пока пытался спасти лодку

Омич не смог выбраться на берег Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Под Омском во время рыбалки на Иртыше утонул 48-летний мужчина. Это подтвердили «КП-Омск» в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Все случилось прямо на глазах его семьи. Омич отдыхал на берегу Иртыша в трех километрах от села Покрово-Иртышское. Он некрепко привязал свою резиновую лодку к берегу, которую начало уносить волной после прохождения судоходного транспорта. Погибший бросился в воду чтобы её спасти, но все обернулось трагедией.

В данном деле разбирается Следственный комитет.