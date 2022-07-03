Омичи не хотят работать на промышленных предприятиях даже за 100 тысяч рублей

В муниципальных районах области планируют провести ряд мероприятий по комплектованию кадрами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На промышленных предприятиях в Омской области продолжают поиск рабочего персонала. Поручение о реализации плана по комплектованию недавно отдал губернатор региона Александр Буркова.

На сайте «Работа России» размещено около тысячи актуальных вакансий. Около 95% из них с зарплатой до 100 тысяч рублей. Кроме этого, работодатели гарантируют социальный пакет.

Для жителей муниципальных районов дополнительную информацию о работе разместят на ярмарках вакансий, сходов граждан в сельских поселениях, выездов мобильных бригад с представителями работодателей в муниципальные районы.

Также, в планах провести ряд мероприятий в рамках плана по комплектованию кадрами омских промышленных предприятий.