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Общество3 июля 2022 8:35

Омичи не хотят работать на промышленных предприятиях даже за 100 тысяч рублей

На сайте объявлений это 95% вакансий
Ольга ЦВЕТАТИЙ
В муниципальных районах области планируют провести ряд мероприятий по комплектованию кадрами

В муниципальных районах области планируют провести ряд мероприятий по комплектованию кадрами

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На промышленных предприятиях в Омской области продолжают поиск рабочего персонала. Поручение о реализации плана по комплектованию недавно отдал губернатор региона Александр Буркова.

На сайте «Работа России» размещено около тысячи актуальных вакансий. Около 95% из них с зарплатой до 100 тысяч рублей. Кроме этого, работодатели гарантируют социальный пакет.

Для жителей муниципальных районов дополнительную информацию о работе разместят на ярмарках вакансий, сходов граждан в сельских поселениях, выездов мобильных бригад с представителями работодателей в муниципальные районы.

Также, в планах провести ряд мероприятий в рамках плана по комплектованию кадрами омских промышленных предприятий.

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