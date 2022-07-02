Ясновидящая помогла омичке избавиться от 800 тысяч рублей

Теперь полиции придется искать мошенницу. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Избавиться от 800 тысяч рублей омичке помогла ясновидящая. О заведении уголовного дела по статье мошенничество рассказали в областном УМВД.

37-летняя жительница Ленинского округа решила наладить мир в семье с помощью магического экстрасенса. Увидев в интернете объявление, она обратилась к специалисту. Как и полагается, отправила фото своего супруга, детей и свою, а также перевела оплату за «диагностику». Но тут случилось чудо: банк остановил транзакцию, как сомнительную. Несмотря на знаки судьбы, женщина отправила деньги с карты другого банка.

Маг и чародей нашла проблемы в семье и предложила почистит карму всего за 300 тысяч рублей. При совершении обряда нужно было всю ночь быть онлайн и не спать. Но в ходе ритуала женщина уснула, поэтому потребовался ещё один и снова за 300 тысяч, которые пришлось брать в микрозайме.

К полиции омичка обратилась лишь спустя неделю, когда не почувствовала никаких изменений. В целом, гадалка очистила карман своей клиентки на 800 тысяч рублей.