Титул «Первой вице-миссис Вселенной» взяла 38-летняя многодетная мать из Омска

Победительница конкурса красоты из Грузии вместе с Ириной Рягузовой. Фото: Архив КП

38-летняя омичка Ирина Рягузова получила титул «Первой вице-миссис Вселенной». Это второе звание многодетной матери, в прошлом году женщина примерила корону «Миссис Россия Вселенная». Об этом сообщает ТАСС.

Ирина заняла второе место на конкурсе красоты в Сеуле. Первое место взяла участница из Грузии. Были отмечены и представительницы из Сингапура, Таиланда и Канарских островов.

У победительницы пятеро детей и небольшой бизнес - ООО «Багира». Его основная идея - оптовая торговля парфюмерией и косметикой. Ее муж Андрей Рягузов совладелец и директор омского завода запорной арматуры, единоличный собственник и руководитель омского металлургического завода.

В 2017 году Рягузов претендовал на пост мэра, но допустил некоторые грамматические ошибки в предвыборной работе.