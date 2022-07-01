Представители «Единой России» приступили к реализации «Народной программы» в Омске

Еще в июне во время выступления перед депутатами Омского городского Совета о результатах работы администрации города за 2021 год мэр и председатель городского отделения партии «Единая Россия» Сергей Шелест поручил предусмотреть в городском бюджете на 2023 год дополнительные 50 млн рублей на благоустройство города в рамках реализации «Народной программы».

После представители партии «Единая Россия» активно включились в работу по направлению и начали собирать заявки от омичей. Горожанам предложат выбрать для благоустройства одну общегородскую территорию и один объект в собственном микрорайоне. Полученные сведения лягут в основу «Народной программы».

Председатель Омского городского Совета Владимир Корбут встретился с жителями посёлка Светлый. На этой встрече были озвучены актуальные для жителей вопросы и проведён опрос по «Народной программе».

- На последнем пленарном заседании Омского городского Совета мэр Омска Сергей Шелест проанонсировал новую Народную программу, в рамках которой в следующем году планируется выделить 50 миллионов рублей на благоустройство общественных пространств. В этом году на эти цели было выделено 30 миллионов в рамках инициативных проектов. Территории, как всегда, путём голосования будут выбирать сами омичи, - отметил Владимир Корбут.

Депутат Омского городского Совета Юрий Козловский уверен в правильности принятого мэром решения о выделении дополнительных 50 млн рублей на благоустройство. Парламентарий на встречах с жителями уже начал проводить опрос о том, что они хотели бы преобразить на своей территории.

- Люди узнают о появлении такой программы и сразу предлагают множество инициатив. Кому-то хочется сделать большой цветник на придомовой территории, кто-то горит желанием обустроить детскую или спортивную площадки. Вижу их большое желание поучаствовать в этом. Надеюсь, что в результате мы сможем сделать жизнь этих неравнодушных горожан более комфортной. Приложу все усилия, чтобы максимальное количество их инициатив в дальнейшем вошло в народную программу Омска, - рассказал Юрий Козловский.

Председатель комитета по муниципальной собственности Омского городского Совета Максим Астафьев отметил, что благоустройство – один из главных запросов, которые омичи сегодня адресуют городской власти. И то, что мэр сообщил о планах муниципалитета предусмотреть в бюджете на будущий год не менее 50 миллионов рублей на эти цели, факт, безусловно, позитивный.

- Важно, что подход к благоустройству будет комплексным: деньги выделят как на общегородской, так и на местные, находящиеся в конкретных микрорайонах объекты. И, конечно, радует, что выбор локации останется за горожанами. Именно омичи лучше всех знают проблематику городских территорий, и те скверы, улицы и дворы, которые нуждаются в благоустройстве в первую очередь, – отметил депутат.

Депутат Омского городского Совета Алексей Саяпин активно встречается с омичами. Огромное количество вопросов населения связаны с обустройством общественных мест и придомовых территорий. Парламентарий рассказывает, что в городе реализуется программа «Формирование комфортной городской среды», через которую жители могут реализовать свой запрос по асфальтированию придомовой территории, освещению, установке лавочек и урн. Теперь у омичей появился ещё один инструмент для воплощения инициатив – «Народная программа».

- Очень важно, чтобы сами жители выбирали то, что они хотели бы сделать у своего дома, на свободных территориях в жилых кварталах. И вот теперь в Омске запущено инициативное бюджетирование – народная программа, которая поможет в этом, – отметил парламентарий. - Необходимо собрать как можно больше предложений, чтобы администрация города и исполнительные власти смогли изменить отношение жителей к благоустройству микротерриторий, на которых они проживают.

Победитель предварительного голосования Алексей Русавский считает, что предложение секретаря городского отделения – это хорошая поддержка. И позволит точечно решить проблемы, в том числе и посёлка Амурский.

- Где-то нужна горка, где-то новые лавочки и урны, а где-то необходимо заасфальтировать дорожку к подъезду. Дополнительная сумма, выделенная мэром Сергеем Николаевичем Шелестом, как раз будет направлена на решение этих проблем. Территории и объекты выберут сами омичи. Среди жителей города представителями КТОСов будет проведён опрос, а полученные сведения лягут в основу Народной программы», – отметил победитель предварительного голосования Алексей Русавский.

Депутат Омского городского Совета Дмитрий Лицкевич накануне провёл встречу во дворе домов по улице Химиков.

- Рассказал омичам об инициативе мэра про «Народную программу». Все заинтересовались, у наших жителей уже есть и идеи. Они точно знают, что и где хотят видеть. Важно, что территории благоустроят так, как захотят их видеть сами омичи. На мой взгляд, комплексное благоустройство как раз то, что нужно сейчас нашему городу. Чтобы в спальных районах были уютные территории для прогулок и отдыха.