В Омской области нашли подрядчика на строительство дороги, которую жители просили у экс-канцлера Германии Ангелы Меркель

Власти Германии тогда ничем не смогли помочь омичам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Областная прокуратура взяла под четкий контроль строительство дороги в деревне Верхний Карбуш Омского района. 28 июня был найден подрядчик, который выполнит работы по монтажу дорожного покрытия на улице Карбышева.

Региональное правительство на эти цели выделило 48,5 млн рублей, еще 2,5 млн рублей пришлось выкроить из мизерного содержания казны Троицкому сельскому поселению.

Напомним, что это та самая дорога, денег на которую местные жители просили у экс-канцлера Германии Ангелы Меркель. Тогда правительство чужой страны тоже «отфутболило» омичей, ссылаясь, что это не входит в их полномочия.

- Я понимаю, что вы очень недовольны состоянием главной улицы в вашей родной деревне. Однако вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера ФРГ. Прошу вас отнестись с пониманием к тому, что госпожа канцлер не может по вашей просьбе предпринять решительных действий в данной ситуации, — говорилось в ответном письме немецкой стороны.