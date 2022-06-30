В Омской области пожилой репетитор 8 месяцев развращал ребенка

Мужчина выплатит компенсацию морального вреда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Оконешниковского района утвердила обвинительное заключение в отношении 55-летнего омича. Уголовное дело на мужчину было заведено за развратные действия без применения насилия в отношении несовершеннолетнего ребенка.

- Следствие установило, что фигурант дела 8 месяцев развращал 15-летнюю школьницу с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей. При этом мужчина пользовался доверием семьи, потому как был репетитором девушки, - сообщили в надзорном органе.

По какой дисциплине мужчина подтягивал знания девочки, не уточняется. Но пока «педагога отстранили от занимаемой должности»: формулировка прокуратуры наводит на мысль, что 55-летний репетитор, помимо частных занятий, посещал еще и официальные - в школе. Так это или нет, пока не подтвердили. Следователи не разглашают никакой информации, пока идет следствие.

Известно только, свою вину в развратных действиях мужчина не признал, хотя мужчине уже предъявлено обвинение по уголовной статье. В нюансах щепетильного события предстоит разобраться Оконешниковскому районному суду. Слушание дела пройдет в закрытом режиме.