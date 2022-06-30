Раскатали почти на полтора миллиарда: омские антимонопольщики снова поймали дорожников на картельном сговоре

Общая сумма, которую получили компании на выполнение работ, составила 1,4 млрд рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области региональная антимомонопольная служба выявила картельный сговор среди компаний-подрядчиков по ремонту дорог. Так, согласно материалам омского УФАС, две компании - ООО «СибРос» и ООО «Стройсервис» - приняли участие в торгах на выполнение работ по ремонту и содержанию дорог в районах Омской области. Только подрядчики сразу договорились между собой не снижать цену госконтрактов. То есть фактически компании не конкурировали между собой, а не мешали друг другу в разных торгах. При этом каждая забирала контракт почти по максимальной цене.

- Взаимосвязанные действия ООО «Стройсервис» и ООО «СибРос», а именно: участие в аукционах попарно, отказ от конкурентной борьбы и дальнейшей подачи ценовых предложений указывают на наличие заключенного между ними соглашения, - пояснили в пресс-службе омского УФАС.

Антимонопольщики установили, что картельный сговор присутствовал при проведении дорожных работ в Павлоградском, Нововаршавском и Горьковском районах. УФАС признало соглашение картелем. Компании заранее договорились минимально (на 0,5%-1%) снижать цену госконтрактов. И этот обоюдный шаг обеспечил ООО «Стройсервис» победу в аукционе по ремонту дороги на участке на трассе Омск — Муромцево — Седельниково — договор заключили на сумму 597,9 млн рублей при максимальной стоимости почти 604 миллиона.

ООО «СибРос» забрало тендер на ремонт участков дороги Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка за 782,5 млн рублей (начальная стоимость контракта — 790,5 млн рублей).

Пока никаких предписаний компании не получили. Отметим только, что и в 2017-ом, и в 2019-ом картельный акнтимонопольщики разоблачали подобные картельные сговоры в омском регионе.