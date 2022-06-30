Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 июня 2022 5:40

Раскатали почти на полтора миллиарда: омские антимонопольщики снова поймали дорожников на картельном сговоре

В Омской области дорожные компании договорились о взаимных уступках на торгах
Наталья ВИРКУНЕН
Общая сумма, которую получили компании на выполнение работ, составила 1,4 млрд рублей.

Общая сумма, которую получили компании на выполнение работ, составила 1,4 млрд рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области региональная антимомонопольная служба выявила картельный сговор среди компаний-подрядчиков по ремонту дорог. Так, согласно материалам омского УФАС, две компании - ООО «СибРос» и ООО «Стройсервис» - приняли участие в торгах на выполнение работ по ремонту и содержанию дорог в районах Омской области. Только подрядчики сразу договорились между собой не снижать цену госконтрактов. То есть фактически компании не конкурировали между собой, а не мешали друг другу в разных торгах. При этом каждая забирала контракт почти по максимальной цене.

- Взаимосвязанные действия ООО «Стройсервис» и ООО «СибРос», а именно: участие в аукционах попарно, отказ от конкурентной борьбы и дальнейшей подачи ценовых предложений указывают на наличие заключенного между ними соглашения, - пояснили в пресс-службе омского УФАС.

Антимонопольщики установили, что картельный сговор присутствовал при проведении дорожных работ в Павлоградском, Нововаршавском и Горьковском районах. УФАС признало соглашение картелем. Компании заранее договорились минимально (на 0,5%-1%) снижать цену госконтрактов. И этот обоюдный шаг обеспечил ООО «Стройсервис» победу в аукционе по ремонту дороги на участке на трассе Омск — Муромцево — Седельниково — договор заключили на сумму 597,9 млн рублей при максимальной стоимости почти 604 миллиона.

ООО «СибРос» забрало тендер на ремонт участков дороги Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка за 782,5 млн рублей (начальная стоимость контракта — 790,5 млн рублей).

Пока никаких предписаний компании не получили. Отметим только, что и в 2017-ом, и в 2019-ом картельный акнтимонопольщики разоблачали подобные картельные сговоры в омском регионе.

КАРТИНА ДНЯ