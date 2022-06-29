Прошедшей ночью омский лихач на полном ходу протаранил четыре автомобиля

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

28 июня 2022 года в 23:40 часов в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими.

- Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель, мужчина 2000 года рождения, управляя автомобилем «Ауди Q7», двигался со стороны улицы Заозерная по улице Лукашевича в направлении проспекта Комарова, в районе строения № 14 по ул. Степанца допустил наезд на стоящие автомобили «Ниссан Теана», «Тойота Королла», «Форд Фокус» и «Датсун он-ДО». В результате ДТП за медицинской помощью обратились водитель и пассажир (девушка 2000 года рождения) автомобиля «Форд», пассажир автомобиля «Тойота» (девушка 1998 года рождения) и пассажир автомобиля «Датсун» (девушка 1995 года рожжения), - сообщили в пресс-службе УМВД Омской области.

По всей видимости, машины стояли на свтофоре, когда на них налетел лихач, не справившись с управлением на мокром асфальте. К счастью, серьезных травм ни у кого нет. Двоим из пострадавших назначено амбулаторное лечение. Остальных отпустили домой. Проверка случившегося пока идет. По ее итогам сотрудники Госавтоиспекции сделают выводы о процессуальном решении.

Видео предоставлено очевидцем.