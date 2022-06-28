Омский депутат Вячеслав Васильев рассказал об участии в строительстве концептуального жилого комплекса

Совладельцы компании-застройщика - омские предприниматели Любовь Новобранченко и Вадим Мединцев. Фото: Наталья ВИРКУНЕН

В июле будет объявлен старт продаж в новом жилом комплексе «Зеленый остров». Будущим владельцам 206 квартир обещают огороженную территорию, при этом без единой машины: все парковки расположат в подземном паркинге, а еще - частичное внедрение технологий умного дома, выходы на крыши, спортивные площадки. С одноименным парком отдыха комплекс свяжет велодорожка. Налицо у двух 19-этажных домов комплекса - все признаки жилья гордо именуемого бизнес-класса, которого так не хватает в Омске.

Вид из окон 2-3 этажей дома во внутренний двор. Фото: Наталья ВИРКУНЕН

Застройка территории началась полтора года назад и, по признанию собственников (один из них - депутат Заксобрания Омской области Вячеслав Васильев), тогда концепция еще не была завершена. Владельцы набирались опыта у коллег из Москвы и Екатеринбурга. С миру по нитке собрали особый проект, со своей концепцией.

Вид из окон средних этажей. В зоне видимости «Арена Омск», коса парка «зеленый остров». Фото: Наталья ВИРКУНЕН

- Знаете, я много видел, много слышал о том жилье, которое сейчас строится в Омске, или было недавно построено, хотелось учесть все нюансы. Казалось бы, небольшие детали, но очень неприятно сказываются на жизни нынешних жильцов. Например, есть такие дома, где лифт едет не в подземный паркинг, а только до 1 этажа, а потом нужно пересесть на другой лифт. Или стены тонкие и соседей слышно, а квартиры при этом в респектабельном квартале... Мы постарались учесть максимально такие недочеты, - поделился Вячеслав Васильев.

Здесь должна пройти велодорожка, которая соединит двор с косой, при этом территория двора будет огорожена, а дорожка станет доступной для всех. На обустройство дорожки уйдет 25 млн рублей. Фото: Наталья ВИРКУНЕН

На первых этажах 19-этажек разместят помещения общественного назначения: парикмахерские, магазины и проч.

Все квартиры будут сдаваться с черновой отделкой. К единой концепции компании застройщика так и не пришли. Решили не делать ремонт, который владельцы будут вынуждены демонтировать. Фото: Наталья ВИРКУНЕН

- Когда мы зашли в проект, мы его несколько изменили со специалистами мастерской № 2 ПКИ «Омский Промстройпроект». Сделали ландшафтный дизайн, продумали подсветку для зданий. На первом этаже дома придумали лобби-бар, в котором можно будет принять гостей, например, если дома обстановка не позволяет, - добавил Васильев. - Мы подразумеваем, что управляющая компания, которой будут переданы дома, будет держать консьержа.

Так выглядит въезд на подземный паркинг. Фото: Наталья ВИРКУНЕН

Площадь квартир - от 42 до 164 квадратных метров. Стоимость каждого - от 130 тысяч рублей. 15-17 этажи займут двухэтажные квартиры площадью 113-164 квадратных метров. Ниже - квартиры меньшей квадратуры - до 89 квадратных метров, всего по 7 на каждом этаже.

Фасад будет облицован кирпичом производства «Голицинского керамического завода». При этом застройка не превышает 30%-й порог. С двором и спортплощадками пешеходов свяжет специально построенный мостик. Пока неизвестно, как именно он будет выглядеть.

Вид с 5-го этажа на соседний микрорайон. Фото: Наталья ВИРКУНЕН

- Мы могли на этой территории построить много больше жилья, использовать материалы подешевле, нарезать маленьких квартир и продавать, как все, но хотелось чего-то принципиально иного - чего нет на рынке недвижимости, - пояснил Вячеслав Михайлович.

К каждой квартире прилагается парковочная зона, ее площадь зависит от пожеланий клиента. Обещают, что можно будет приобрести площадку и большей и меньшей площади, а можно и вовсе не покупать парковку. Стоимость под машиноместо стартует от 1,5 млн рублей. На территорию комплекса можно будет попасть благодаря системе распознавания лиц. Оба дома планируется ввести в эксплуатацию не позднее 2024 года. Купить квартиру можно уже сейчас, по договору долевого участия через эскроу-счета с банковской гарантией, взять ипотеку, или рассрочку.