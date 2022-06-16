В Омской области 200 инвалидов смогли влиться в нормальную жизнь после социальной реабилитации

Фото: пресс-служба министерства труда и социального развития Омской области.

Накануне новый уровень социальной реабилитации инвалидов оценили депутаты Законодательного Собрания Омской области. Они проверили работу программ социальной реабилитации, которые проводят в Омском доме-интернате. Напомним, что интернат перестроили и оснастили по последнему слову в прошлом году. Теперь люди с отклонениями в здоровье могут полноценно заниматься спортом и творческими занятиями, что помогает их дальнейшей социализации.

Фото: пресс-служба министерства труда и социального развития Омской области.

- Современные условия проживания наших подопечных – это лишь часть большой программы социальной реабилитации. В новом корпусе есть кинозал, концертный, спортивный и тренажерный залы, библиотека, творческая мастерская, хореографический класс. Все это позволяет омичам с инвалидностью вести активный образ жизни, заниматься любимым делом, общаться и, таким образом, социализироваться. Результат есть. Более 200 постояльцев смогли вернуться к обычному образу жизни, построить семьи, устроиться на работу, – рассказал первый замминистра труда и социального развития Омской области Сергей Добрых.

Фото: пресс-служба министерства труда и социального развития Омской области.

Сейчас в учреждении проживают около 400 человек, все находятся под круглосуточным наблюдением медиков. На первом этаже нового корпуса – отделение «Милосердие» для омичей, которые утратили возможность передвижения и самообслуживания, на втором – отделение для остальных постояльцев.

Комнаты рассчитаны на 2-3 человека. Интерьер выдержан в светлых тонах, это делает помещения уютными и по-домашнему теплыми. Все входы учреждения оборудованы пандусами для беспрепятственного передвижения инвалидов-колясочников. Работают 4 лифта, из них 3 – для перевозки маломобильных проживающих. Здания объединяет теплый переход.

Фото: пресс-служба министерства труда и социального развития Омской области.

- Объект создан за счет федеральных средств, доля регионального бюджета составила 2%. Условия проживания в Омском доме-интернате просто шикарные. Мы сегодня увидели, как может быть, и как должно быть, – подытожил выезд депутат Законодательного Собрания Омской области, председатель комитета по социальной политике Игорь Попов.

В следующем году на территории Омского дома-интерната приступят к реализации еще одного проекта – «Социальная деревня». Пока это первый и единственный такой в стране: под контролем минтруда и социального развития региона здесь построят 5 домов с приусадебными участками, в которых будут проживать 80 человек в условиях, приближенных к домашним. Возведение всего комплекса завершится в 2025 году. Стоимость проекта составляет 243 млн руб.