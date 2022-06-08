Для повышения импортозамещения омским аграриям окажут финансовую поддержку

Импортозамещение в аграрно-промышленном комплексе Омской области является ключевым направлением развития. Работа здесь идет давно, поэтому местные производители стремятся стать лучшими. Вектор развития регионального АПК обсудили 8 июня в штабе общественной поддержки.

В условиях санкций страна увеличивает производство собственной продукции. Омская область всегда считалась лидером по селекционной работе зерновых и масличных культур. Но даже одному из самых сильных игроков необходима поддержка.

Помогают местным производителям зерна специалисты Омского аграрного университета и Омский аграрный научный центр. Они проводят селекционные работы по 14 основным направлениям: пшеница, рожь, ячмень, горох, чечевица, многолетние травы. Новые сорта выводятся ежегодно и тут же апробируются на семеноводческих базах.

В прошлом году доля семян местной селекции составила в среднем 80%, что является очень высоким показателем по сравнению с другими регионами.

Но вот ситуация с семенами картофеля и овощей противоположная. 80% для посева закупаются за рубежом. Как отметили спикеры заседания, эта проблема, на которую в первую очередь направлено внимание аграриев и местных властей.

- Отмечается дефицит картофеля для промышленного производства. В частном секторе этой проблемы нет. 76 процентов омского картофеля обеспечивают личные подсобные хозяйства. Для промышленного производства используются другие сорта, все они импортные. На сегодняшний день они завезены в полном объеме и их хватит на 3-4 года. Но главная задача сегодня - создать подобные сорта путем селекции, - сказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Олег Колесников.

Селекция и генетика новых сортов картофеля ведется медленно, для получения одного сорта необходимо как минимум 5 лет. Чтобы ускорить процесс специалисты предлагают расширить штат сотрудников, усилить материально-техническую базу селекционных центров, увеличить количество участков для испытаний.

- Сегодня эти направления признаны приоритетными. Для этого нужны меры как федерального, так и местного уровня. В понедельник стартовал прием документов на техническое перевооружение. Хозяйства, которые занимаются животноводством, возделыванием картофеля и овощей, могут подать заявку на субсидированное приобретение техники. Это местная поддержка аграриев, - пояснил Колесников.

Для поддержки российских производителей в этом году внесены изменения в Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства, которая позволит стать серьезным толчком для развития отрасли.

- Федеральные научно-технические программы в развитии сельского хозяйства предусматривают финансирование перспективных проектов, где 50 процентов оплачивает государство и 50 процентов инвестирует индустриальный партнер. Наш университет планирует принять участие в двух программах: селекция семеноводства масличных культур и селекция животноводства. Мы планируем, что данные проекты могут быть успешно реализованы в хозяйствах нашей области, - считает проректор по научной работе ОмГАУЮрий Новиков.

Такая работа со стороны федерального и регионального правительства позволит решить «болевые» вопросы производителей. Тем более, многолетние логистические цепочки движения товаров и ресурсов сегодня оказались разрушены, приходится искать новых партнеров как внутри страны, так и за ее пределами.

- Омская область поступательно ведет политику по налаживанию связей с азиатскими странами, которые, в складывающейся ситуации, становятся центрами новых логистических путей. За последние годы и в настоящее время ведутся содержательные и эффективные переговоры с такими странами как Китай, Казахстан, Узбекистан – уверен, список этих стран будет расширяться, - считает президент Омского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития Юрий Иванищев.

Вопросы агропромышленного комплекса сегодня актуальны и находятся в центре внимания губернаторов всех регионов. Они есть и в повестке дня предстоящего Петербургского экономического форума, потому что касаются не только развития сельского хозяйства, но в целом продовольственной безопасности страны.