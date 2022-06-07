«В неврологии самое интересное - поставить сложный диагноз, иногда это почти детективная работа»

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Омской области.

19 июня в Омске, как и по всей России, будут отмечать День медицинского работника. В преддверии профессионального праздника «КП-Омск» запускает серию интервью с представителями врачебной отрасли.

Врач-невролог поликлиники №3 Станислав Штаймец рассказал о том, что делать с головной болью, как снять напряжение, какие очень необычные и сложные заболевания в неврологии теперь можно диагностировать и вылечить.

- Как вы выбрали направление неврологии?

- Я вырос в медицинской семье: дедушка был гинекологом, мама – невролог и мануальный терапевт. В детстве я мечтал стать водителем автобуса, но позднее среда, в которой я рос, повлияла на формирование личности. В итоге, пошел по стопам матери и стал, как и она, неврологом. Поначалу с ней советовался в некоторых вещах, а теперь порой мама советуется со мной.

- Что самое интересное в вашей работе?

- В неврологии самое интересное – это поставить точный диагноз в сложном случае, иногда это почти детективная работа. Найти причину, назначить правильное лечение и достигнуть выздоровления особенно приятно в изначально сложных случаях. Чаще всего пациенты обращаются с болями спины, головы, головокружениями, онемением конечностей, судорогами. С головной болью всё просто: если боль узнаваемая, привычная – можно выпить обезболивающее, но если боль другая, непривычная – нужно обратиться к неврологу.

- Чем вызвана головная боль чаще всего?

- Чаще всего головная боль бывает вызвана стрессом, напряжением мышц черепа. Я постоянно хожу в спортзал, это эффективный способ снять напряжение, стресс. Негативные эмоции не нужно копить, им нужно давать выход, и физические упражнения для этого - лучшее решение.

- А сложные и необычные случаи можете припомнить?

- Существуют и более необычные заболевания, например, когда человек не может открыть глаза – блефароспазм. Это функциональная слепота. Она лечится уколами определенного препарата, которые способствуют снятию спазма. Одна из моих пациенток довольно долго страдала от этого заболевания – глаза постоянно зажмурены и их невозможно открыть обычным физическим усилием, и когда начала терапию – глаза стали открываться. Пациентка смогла самостоятельно налить себе чай, читать книги – ее жизнь стала прежней.

Другое заболевание, которое сейчас эффективно лечится – цервикальная дистония (кривошея). Однажды, в гипермаркете заметил, что кассир постоянно держит шею повернутой в одну сторону. Подошел, рассказал о том, что ей можно помочь. У меня с собой оказались информационные материалы по этому заболеванию. Женщина записалась ко мне на прием, и сейчас проходит терапию и уже полноценно двигает шеей, ее жизнь и работа стали проще. А она даже не знала, что возможно лечение, старалась не замечать мучивший ее недуг на протяжении двух лет.

Есть и такое необычные состояние, как повышенное слюнотечение. Пока мы здоровы, мы не задумываемся, что такое бывает, но при ДЦП у детей и в пожилом возрасте при определенных заболеваниях с этим можно столкнуться. И это тоже сейчас эффективно лечится. Помимо этого детям с ДЦП, при наличии спазма мышц, сейчас назначают препараты, которые могут снять спазм и сделать конечности подвижными. Тут невролог необходим.

- Сейчас можно вылечить любое неврологическое заболевание? И что бы вы хотели изменить в нашей медицине?

- Мне бы хотелось изменить нашу медицину к лучшему, чтобы было проще оформить инвалидность, чтобы дорогостоящие препараты были доступны всем нуждающимся в них пациентам бесплатно. В то же время, вижу, что за последнее десятилетие многое изменилось к лучшему, особенно, в части оснащения поликлиник и стационаров. У нас появилось достаточное количество томографов еще до коронавируса, 15 лет назад было всего 3 таких аппарата на город-миллионник. Как бы мы пережили пандемию, случись она 15 лет назад? А сейчас все сосудистые центры имеют томографы, даже некоторые поликлиники города оснащены. Медицина не стоит на месте, я вижу большую разницу между тем, что было раньше и что есть сейчас. Хочется развиваться и дальше. Я стараюсь как можно больше путешествовать по России и другим странам, практически везде стараюсь посещать семинары, конференции на тему неврологии. Перенимать опыт и делиться им – всегда важно и интересно.