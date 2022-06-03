При поддержке «Единой России» для беженцев из Донбасса подготовили концерт

3 июня в санатории «Коммунальник» прошел концерт бюджетного учреждения культуры «Ансамбль танца «Иртыш». Концерт состоялся при поддержке партии «Единая Россия», правительства Омской области и администрации города Омска.

Перед развлекательным мероприятием личный прием с беженцами провел руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Александр Артемов. Во время встречи поднимались вопросы оформления документов, трудоустройства.

- На самом деле, получился не просто официально-деловой диалог, а мы проговорили частные вопросы с каждым. Правительство Омской области приняты все меры по вопросам питания и размещения, все довольны. Есть ряд организационных вопросов, по которым депутатский корпус фракции «Единая Россия» окажет содействие. Люди горят желанием не просто получить возможность пребывания в пунктах временного проживания, они хотят стать гражданами России, продолжить обучение в Омске, быть полезными обществу, иметь возможность работать. В этом мы обязаны им помочь, оказать поддержку в каждом вопросе, чтобы они скорее могли адаптироваться и забыть тот ужас, с которым они столкнулись на Донбассе. Мы своих не бросаем! - пояснил Артемов.

В санатории «Коммунальник» сейчас проживают 48 беженцев из Донбасса. Для них созданы все условия, а также городские и областные службы помогут членам семей беженцев организовать свою жизнь в дальнейшем. А пока решаются бюрократические вопросы, жителям организовали культурный досуг.

С приветственной речью к зрителям перед концертом обратился победитель предварительного голосования «Единой России», главный врач Омского онкологического диспансера Дмитрий Маркелов.

- В годы Великой Отечественной Омская область приняла сотни тысяч беженцев и 60 госпиталей. Не говорю уже о заводах, учебных заведениях, музеях…. Сибиряки делились последним. Каждому нашелся кров. И очень больно, что сибирской земле сегодня вновь приходится встречать тех, кто уцелел под обстрелами, убежал от войны. Что объединяет эти две временных параллели? И тогда, и сегодня мы боролись с фашизмом. И тогда, и сегодня в наших сердцах жила и живет вера в победу. Сегодня мы не можем стоять в стороне. Я врач, мне приходится бороться с одной из самых коварных болезней. И я знаю, что порой очень важно вовремя провести хирургическую операцию, чтобы удалить, уничтожить очаг болезни. Не дать метастазам шанса распространится, - пояснил Маркелов. - Я очень надеюсь, что после спецоперации всем нам больше не придется услышать разрывов снарядов. Я очень хочу, чтобы кошмарные воспоминания стерлись из памяти тех, кто их слышал. Чтобы души людей согрелись на гостеприимной сибирской земле.

К его словам присоединился еще один победитель партийного праймериз Алексей Половников.

- Хочу особое внимание уделить всем людям, которые прибыли к нам и продолжают прибывать из Донбасса. Они вынужденно покинули свои родные дома, семьи и не все имеют с собой документы, необходимые даже для медицинской и материальной помощи. Поэтому призываю каждого омича не оставаться в стороне, и в случае, если вы знаете чем помочь, то помогите. Людям непросто, мы должны помочь им, чем можем. Как писал Лев Николаевич Толстой – «Любовь к родине — не отвлеченное понятие, но реальная душевная сила, требующая организации, развития и культуры». Я уверен в том, что такие ценности, как самоотверженность, патриотизм, любовь к своему городу, дому, семье и Родине – самое неотъемлемое для омичей и в целом россиян. И сейчас особенно важно формировать патриотическое воспитание с начальной школы, чтобы человек вступал во взрослую жизнь с правильным пониманием о мире, с достоверными знаниями истории своей страны, - произнес политик.

Отметим, что «Единая Россия», правительство Омской области и администрация города Омска оказывают регулярную помощь жителям Донбасса. Партия объявила сбор помощи в первый же день эвакуации жителей Донбасса, тогда и были созданы резервные фонды в регионах, чтобы оперативно закупать предметы первой необходимости. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак одним из первых посетил Ростовскую область и пункты временного размещения беженцев, а также Донецк. Первый грузовой автомобиль с гуманитарной помощью весом 15 тонн отправился на Донбасс из Омска 2 марта. Это были консервы, макароны, бытовая химия и мед.