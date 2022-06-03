Департамент контроля омской мэрии проводит рейды по несанкционированным свалкам и находит нарушителей

За складирование и вывоз мусора в городе взялись уже всерьез. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Накануне специалисты городской администрации снова провели рейды по выявлению несанкционированных свалок. В отличие от прежних лет, теперь власти ищут еще и нарушителей, которые выбрасывают мусор там, где не положено.

В ходе выезда в частном секторе на улице Вавилова.на площадке для сбора мусора местный житель оставил срезанные ветки деревьев, хотя по закону такой мусор должен утилизироваться по отдельному договору. В традиционные контейнеры они, как правило, не входят, да и под классификацию бытовых отходов не попадают.

Жители нарушают и не знают об этом

- Жители не знают об этом. Разъяснительной информации на самой санитарной площадке нет, поэтому омичи действуют так, как привыкли действовать. Раньше подобные отходы, в том числе строительный мусор, граждане выносили на площадки и по вторникам их забирали специализированные машины. О том, что законодательство изменилось и теперь ТКО, а также растительно-древесные отходы должны складироваться по-разному, жители не знают. В связи с этим мы провели разъяснительную беседу, - рассказывает директор департамента контроля Алексей Задорожный.

Нарушитель пока отделался предупреждением. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Омичам напоминают, незнание правил не освобождает их от ответственности. В мэрии отмечают, подобные проверки проходят регулярно и при участии правоохранительных органов. За подобные действия физические и юрилические лица несут ответственность.

В противном случае омичи рискуют нарушить «Кодекс Омской области об административных правонарушениях» в части требований по обеспечению чистоты и порядка на территориях общего пользования. Злостным нарушителям этого закона грозит административный штраф от двух тысяч до четырех тысяч рублей для физлиц, от 20 до 40 тысяч рублей для компаний и юрлиц. От 10 до 14 тысяч могут заплатить в казну города должностные лица.

- Обязанность по уборке контейнерных площадок, содержанию их ограждений и прилегающей к ним по периметру десятиметровой территории ложится на управляющие организации, которые и должны составлять договор с региональным оператором на вывоз мусора. В секторе индивидуальной жилой застройки содержание санитарных площадок находится в компетенции городского «Управления дорожного хозяйства и благоустройства», - напомнили в департаменте контроля.

Наша справка

- Площадки накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) предназначены только для их складирования. К ТКО относятся отходы, которые производятся в процессе жизнедеятельности человека внутри помещений в жилом доме и аналогичные отходы у юридических лиц.

- Иные отходы производства и потребления, например: автомобильные шины, строительные, растительно-древесные, медицинские, биологические, ртутные и прочие отходы 1 и 2 класса опасности складировать на площадках ТКО, а также на муниципальных или неразграниченных территориях категорически запрещено.

- Размер крупногабаритных отходов, например, мебели или бытовой техники, не позволяет складировать их в контейнеры. Такие отходы можно оставлять в бункерах на контейнерных площадках, либо на специальных местах для складирования именно КГО.

- Строительные отходы, образованные при ремонте жилых помещений (кирпичи, бетон, обрезки труб и другое) не относятся к ТКО и не входят в зону ответственности регионального оператора. Вывоз организуют по отдельному договору со специализированной организацией (например, договор с региональным оператором ООО «Магнит» и др.).

- Ртутьсодержащие лампы и измерительные приборы. Организацией по сбору такого мусора на территории города Омска является ООО «Мерк» (город Омск, ул. Комбинатская, дом 50). Граждане могут сдавать ртутьсодержащие лампы и измерительные приборы в управляющую организацию, обслуживающую многоквартирный дом, а в случае разбития -обратиться в ООО «Мерк».

- Растительно-древесные отходы (ветки деревьев, кустарников, сухие растения, листва) также не являются ТКО и не подлежат складированию на площадках накопления. Такой мусор можно оставлять только на заранее определенном месте с учетом предложений управляющей организации в границах придомовой территории. Для вывоза растительно-древесных отходов с территорий, прилегающих к многоквартирным домам, в том числе после проведения субботника, УК необходимо заключать договор с региональным оператором, возможно на разовый вывоз, например, после субботника. В секторе индивидуальной жилой застройки за это отвечает БУ города Омска «УДХБ».

- Категорически запрещается захоронение биологических отходов в землю, вывоз на свалки, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты. Перевозка, хранение, переработка, утилизации должны проводиться в закрытых емкостях, оснащенных крышками или другими средствами защиты, конструкция которых не допускает их открывания, в одноразовых полиэтиленовых или пластиковых пакетах, устойчивых к прокалыванию. При этом вывоз и захоронение такого типа отходов ведется специальными службами. Реестр предприятий, занимающихся сбором и уничтожением биологических отходов в Омской области:

- Утилитсервис, г. Омск, ул. Комбинатская, 30. Телефон: (3812) 21-41-15, filatov.il@utilitservis.com.

- ООО «ФУЛТОН», Омск, ул. Комбинатская, 50. Телефон: (3812) 49-74-67, 49-74-67, fultonomsk@mail.ru.

- ИП Сощик Г.Г., г. Омск, 10 лет Октября. 219/5. Телефоны: 28-66-39, 28-68-17.

- ЭКОЦЕНТР, Дорожная 2-я улица, 18к1, 1А. Телефон: (3812) 48-48-23.

- Экосфера, Омск, ул. 20 лет РККА, д. 300, пом.1/1П, каб. 213. Телефон: +7 900 679-00-02, info@ecosfera55.ru.

- ООО Биомед, Омск, ул. Карбышева, 2. Телефон: (3812) 51-06-69.