1000 омских ноутбуков заказали российские госкорпорации

За несколько месяцев разработчику удалось сделать ноутбук тоньше и меньше первых опытных образцов. Фото: Иван МАКЕЕВ

О серийном запуске первого отечественного ноутбука Bitblaze накануне сообщил «Вечерний Омск». Напомним, что омская IT-компания в прошлом году взялась за разработку отечественного портативного компьютера на базе российских процессоров и других российских комплектующих. А на днях компания сообщила о подготовке к предсерийному производству. Первую партию численностью в тысячу штук обещают выпустить к концу 2022 года.

– Компоненты для нашего ноутбука производятся на разных площадках страны, а конечная сборка будет в Омске, – рассказала коммерческий директор группы компаний «Промобит» Яна Брыш. – Если говорить про рынки сбыта, прежде всего мы ориентируемся на закрытие потребностей тех, кто попал под санкции иностранных государств. В частности, на госкомпании и компании с государственным участием. Сейчас ввоз техники ограничен, поэтому есть компании, которые пострадали. В последующие годы ноутбук на базе российских компонентов станет более массовым продуктом.

Цена одного экземпляра колеблется в районе 100 тысяч рублей, при этом он легче и тоньше, чем пилотный образец.