В Омске хотят построить жилые кварталы в районе Сибзавода и возле ДК «Химик»

Пока разрешений на строительство у компании нет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В районе Сибзавода и возле ДК «Химик» в скором времени могут появиться новые жилые кварталы. Об этом 2 июня на встрече риэлторов и строителей гражданского жилья сообщил представитель омской компании-застройщика Вячеслав Кравченко.

Появление нового микрорайона на территории бывшего Сибзавода пока только в планах. Компания об этом сильно не распространяется – до момента получения разрешительных документов.

- Верно, планы такие есть. Пока рано анонсировать этот проект, вот как получим разрешение на строительство и тогда разместим информацию, - отметил Кравченко.

Вероятно, речь идет о территории возле микрорайона «Серебряный берег», который принадлежит семье Антропенко. В 2020 году там демонтировали трубы бывшей котельной, и Антропенко-старший анонсировал появление нового микрорайона с привлечением в проект партнеров.

Что касается жилого квартала на проспекте Королева, то появление новостроек ожидается в ближайшее время.

- Строительство в Советском округе планируем, занимаемся очень активно. Хотим на проспекте Королева в районе, где «Сады Наука» и ДК «Химик» - между ними, построить небольшой жилой квартал. Мы считаем, это будет жилье комфорт-класса, - поделился с риэлторами представитель компании.

Напомним, что на территории бывшего дачного кооператива «Сады Наука» должен был появиться одноименный микрорайон. Землей тогда заинтересовались местные застройщики, по итогу в 2014 году работы начал «РусМонтаж». Потом компания обанкротилась, а многие дольщики остались без заветных квадратных метров. Позже земля досталась омскому «Стройбетону». Но вот вопрос с недостроенными высотками так и «подвис» в воздухе.