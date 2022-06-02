Омский застройщик четвертый год воюет с администрацией за завершение строительства микрорайона

В Омск уже зашли несколько новых компаний из других регионов для возведения новых жилых кварталов на Левобережье. Фото: Иван МАКЕЕВ

За завершение строительства микрорайона уже четвертый год с администрацией воюет омский застройщик. Об этом 2 июня на встрече риэлторов и строителей гражданского жилья заявил Вячеслав Гуринов.

Он рассказал об имеющихся у компании проектах в Омске и скором завершении строительства микрорайона «Тарская крепость», в которой под вопросом остается возведение двух многоэтажек.

- Проблема только в получении разрешения на строительство. Поэтому осваиваем окрестные регионы: Новосибирск, Тобольск, - пояснил застройщик.

Гуринов признался, отвечая на вопрос риэлторов, что в Омске спрос на новостройки выше, чем в других регионах. Однако, там легче работать с властями и ресурсоснабжающими организациями. Пример тому, та же «Тарская крепость». Несчастные два дома могут не появиться из-за разногласий чиновников и застройщика.

- Администрация аргументирует отказ по-разному. Основной вопрос – это расчет парковочных мест. Мы считаем по одним нормативам, они считают по другим. Дальше – суд. Если брать академически, мы судимся уже 4 года. По другим объектам судились, но пользы в этом нет, - заключил спикер.