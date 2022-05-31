В Омске состоится конкурс «Лучший водитель троллейбуса» среди водителей 29 российских городов

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омска в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» с 3 по 5 июня проводится ХХ Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса». Впервые конкурс будет проходить не только на территории депо.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

4 июня на Соборной площади состоится самая зрелищная его часть, куда организаторы приглашают всех омичей и гостей города. Каждый омич сможет поближе познакомиться со спецификой интересной профессией. В течение всего дня на Соборной площади пройдут состязания по культуре обслуживания, комфортному вождению троллейбуса и вождению троллейбуса на скорость.

Омск будут представлять две участницы прекрасного пола – Светлана Нечепоренко и Олеся Чернышенко. Обе девушки имеют стаж работы водителем троллейбуса более 15 лет.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Всего подали заявки 36 человек из 29 городов России. По два участника будут представлять Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Самару, Санкт-Петербург. Самым юным участникам - из Новосибирска и Тольятти - по 25 лет.

К участию в конкурсе допускаются водители троллейбуса без ограничения по возрасту и полу, победившие на городских конкурсах, стажем работы от года. Городам с населением больше 1 млн жителей разреашется привлекать дополнительного участника.

Сейчас в Омске уже идут приготовления к событию. В ночь с 20 на 21 мая была перекрыта Соборная площадь, специалисты департамента транспорта администрации города Омска и предприятия «Электрический транспорт» нанесли пробную разметку, а также провели пробные заезды участниц.