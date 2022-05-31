Каршеринг по-омски: молодой омич брал автомобили напрокат, а потом продавал их

Фото: УМВД России по Омской области

Житель Омска построил целый бизнес по продаже чужих автомобилей. Теперь ему за это грозит уголовная ответственность. О передаче дела в суд рассказали в региональном управлении МВД.

Схема мошенничества была проста: 29-летний житель Омска арендовал автомобиль, на протяжении некоторого времени платил за услугу исправно, входя в доверие. А потом исчезал.

- Следователем фигуранту предъявлено обвинение в совершении 18 эпизодов мошенничества: всего он завладел 30 легковыми машинами и одним грузовым с прицепом. Суммы ущерба варьируются от 165 000 до 1 793 000 руб., в общей сложности он превышает 11 млн рублей, - уточнили в полиции.

Парень был взят, что называется, с поличным, при очередной аренде машины. Правда, до этого он обманывал частные лица, а теперь хотел попытать счастье через организацию.

Как сообщают следователи, местонахождение 12 авто уже установлено, розыск остального имущества продолжаются.