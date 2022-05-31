«Единая Россия» подарила роддомам Омска годовой запас бирок для новорожденных

31 мая депутат Государственной Думы Оксана Фадина и депутат Омского городского Совета Максим Концедалов привезли в роддом №1 партию бирок с годовым запасом для новорожденных. Всего их насчитывается 13 500 наборов - примерное число рожденных в регионе за календарный год.

- Такой подарок – хорошая помощь роддомам в обеспечении бирками в рамках партийного проекта «Крепкая семья». Появление на свет – праздник, и хочется, чтобы всё, что окружало мамочку в этот момент – было красиво. И, конечно, бирку с метриками можно также сохранить на всю жизнь в память об этом важном событии. Желаю всем, кто еще ждет детей, – здоровья и радости в ожидании встречи. Ждем вас в детских садиках, школах и на спортивных площадках. Как депутат Госдумы РФ, буду прикладывать все усилия к тому, чтобы социальная инфраструктура для детей в Омске была доступной и комфортной, - отметила Оксана Фадина.

В каждом наборе - по два браслета - для новорожденного и мамы, а также карточки для внесения данных о малыше. Браслет надевают на лодыжку и запястье новорожденного, чтобы облегчить визуальную идентификацию ребенка в родильном доме. Браслеты представлены в двух цветах: розовый – для девочек, голубой – для мальчиков.

- В преддверии замечательного праздника — Дня защиты детей — партия «Единая Россия» дарит всем омским роддомам годовой запас бирок для новорожденных с символикой «Омск — это мы» и «Омск — это я». Браслеты в голубых и розовых цветах, которые крепятся на ручку малышу и его маме — уже и так являются знаком самых очень сильных чувств, вызванных появлением на свет маленького человека. А нанесённая на них символика Омска — это ещё и олицетворение нашего города. Города с богатой историей, прогрессивным настоящим и непременно успешным будущим, частью которого с самых первых дней становятся юные омичи. Уверен, что этот скромный подарок внесёт свой вклад в формирование патриотических чувств у наших детей! - добавил депутат Омского городского Совета Максим Концедалов.

Браслеты изготовлены из мягкого нетоксичного пластика. Автоматический замок с клапаном предотвращает случайное раскрытие браслета. Ремешок регулируется по размеру.

Карточка для идентификационных данных надежно фиксируется в прозрачном кармане на наружной части браслета. Еще одна идентификационная карточка на кровать 90*120 мм вкладывается в прозрачный карман или упаковку.

- В первую очередь хотелось бы отметить безопасность бирочек. Они гипоаллергенные и имеют все сертификаты качества. Ребенок с рождения получает такой подарок и на бирке видно, что родился гражданин или гражданка города Омска. Это очень символично и эстетично, это будет память на всю жизнь, — отметила заместитель министра здравоохранения Омской области Элеонора Кролевец.