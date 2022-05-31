В Омский зоопарк привезли экзотических белок

В зоопарке находятся два вида белок Фото: Иван МАКЕЕВ

О пушистых зверьках рассказали работники омского зоопарка «Детский ЭкоЦентр». На городских территориях белок становится все больше. В зоопарк попадают бельчата, которые найдены людьми возле жилых домов и даже на балконах.

- Каждый год мы выкармливаем несколько таких бедолаг, а ещё приносят взрослых белок пострадавших от кошек, ворон и других городских хищников. Ясное дело, что всех принять мы не можем, поэтому призываем спасателей - начинайте рассчитывать на себя, мы белками укомплектованы под завязку, - рассказывают в зоопарке.

Летом белки имеют рыжий окрас, а зимой меняю шерстку на серенький. В зоопарке находятся два вида белок. В уличном вольере проживают три обычные белки, которые не нуждаются в кусочках хлеба, печенья и всяких палочках. А вот второй вид - Превоста.

Такие экзотические пушистые грызуны обитают в Юго-Восточной Азии. Нарядный мех и не пушистый хвост отличает их от сибирских белок.

- Не каждый зоопарк может ими похвастаться. Но повезло, наконец, повезло! Два бельчонка приехали к нам из Перми, прошли карантин, и будут обживать новый вольер, - отметили в зоопарке.