Саду – цвесть!

Для учеников 7 В класса средней школы № 37 праздник последнего звонка в этом году был особенным. Кроме традиционной торжественной линейки в этот день у них состоялось еще одно замечательное мероприятие – дети высадили саженцы яблони в Пушкинском доме-интернате. Свою лепту в озеленение внесли и сотрудники коллектива нашей газеты – «Комсомольской правды» в Омске, которые также приняли участие в этой акции. Да и как иначе, ведь «комсомолка» всегда поддерживает добрые начинания!

То, что здесь строится храм – это чудо!

Место для высадки яблоневой аллеи было выбрано неслучайно. В непосредственной близости от дома-интерната не так давно началось строительство храма Луки Симферопольского и Крымского и рядом с этой православной обителью есть пока еще не обихоженное пространство, на котором и решено было высадить деревья.

- Время от времени я выкладываю видео о строительстве храма и когда мне позвонили и предложили провести такую акцию, не мог отказать, в таком благом дело. Подготовили лунки для посадок, воду и на участке рядом с подворьем теперь появится 20 молодых яблонек. У нас это первая такая большая массовая акция, - рассказал заместитель директора АСУСО «Пушкинский дом-интернат» Виктор Альбинович Антоневский.

АСУСО «Пушкинский дом-интернат» на сегодняшний день является старейшим интернатом нашего региона. Основанный в 1933 году, за время своего существования он не раз менял названия, но суть его оставалась неизменной – здесь проживают и проходят лечение люди с неврологическими нарушениями. На сегодняшний день здесь живет более 500 получателей социальных услуг. А неподалеку от интерната расположен поселок Хвойный. Вот и возникла однажды идея, что в этом месте необходима часовня, чтобы жители поселка и получатели социальных услуг могли приобщиться к Богу. Идею поддержали в Омской епархии, причем благословили не просто на строительство часовни, а храма.

- То, что здесь строится храм – это чудо, - считает отец Владимир. – Изначально мы считали, что нет ни одного человека в приходе, который мог бы внести деньги на его строительство. Но Господь Бог решил, что храм будет и стал его строить сам, а мы ему в этом помогаем. Нашелся спонсор, который сделал нижний этаж. Владыка выделил 1,5 млн рублей на материалы. Теперь в этом году планируем поставить стены и, если Бог даст, накрыть крышей. Наша первая задача - построить храм, чтобы в нем начались богослужения и люди могли их посещать.

Кроме храма здесь еще будут храмовые постройки и гостевые домики для родственников постояльцев дома-интерната. Такие прекрасные деревья как яблони, несомненно, сделают их пребывание удобным и комфортным.

Чтобы наш мир стал лучше

- На призыв высадить деревья откликнулись многие. Мы никого не принуждали – сюда приехали только те, кто сам захотел поучаствовать в акции. У нас в школе проходили такие акции не раз, но выездная – первая, - рассказывает классный руководитель 7а класса СОШ №37 Ольга Петровна Мальцева.

- Лука Симферопольский и Крымский - реальный человек с тяжелой судьбой. Он был глубоко духовной, доброй и понимающей личностью, который может послужить примером каждому из нас. Поэтому когда сегодня вы будете сажать деревца, представьте себе, что это дерево вашего рода, семьи. Чем больше вы будете делать таких добрых дел, тем лучше станет наш мир, - напутствовала школьников председатель омского отделения Общероссийское общественное движение «За сбережение народа» Галина Михайловна Новоселова.

Теплые слова ребятам сказала и директор «Комсомольской правды» в Омске Ольга Дмитриевна Сурадеева:

- Мы приехали сюда, чтобы поддержать дом-интернат и строительство храма и высадить деревья. Это замечательно, что вы, ребята, делаете такое доброе дело. Пусть у вас все получается! Читайте газету «Комсомольская правда», самые свежие новости на нашем сайте omsk.kp.ru и всё у вас будет хорошо!

Перед тем как начать высадку саженцев для детей отец Владимир провел небольшое богослужение и благословил их:

- Сейчас вы высаживаете яблони на целине, но скоро здесь все преобразится. Благослови вас Господь Бог на доброе дело!

И ребята дружно взялись за лопаты. Хотя для многих такой садоводческий опыт был первым, дело спорилось, ведь ребятишкам помогали взрослые, сотрудники «Комсомольской правды» в Омске. Несколько саженцев в будущей яблоневой аллее – это плод труда наших омских «комсомольцев».

- Это мой первый опыт посадки деревьев. Я люблю яблони и решила принять участие в акции, потому что интересно будет наблюдать, как они растут, - сказала семиклассница Аня Маматова.

А у ее одноклассницы Насти Славиной опыт садоводства есть – она уже помогала бабушке на даче.

- Я хочу помочь и природе, и людям, чтобы было красиво, - поделилась своим настроением девочка. - Чтобы потом можно было приезжать и вспоминать этот день.

Местным жителям нужна вода и газ

Ребятишки обращались с саженцами аккуратно: стараясь не повредить корневую систему, вынимали их из горшочков, ставили в лунки, поливали водой, засыпали землей и снова поливали. Кстати, вода в этой местности – драгоценная роскошь. Поселок и дом-интернат существуют не первый год, но водопровода здесь нет, как нет с газоснабжения. И решать проблему с проведением этих жизненно важной инфраструктуры так никто пока и не торопится. Вот и получается, что и местные жители, и получатели социальных услуг в доме-интернате должны рассчитывать сами на себя, чтобы обеспечить свои насущные потребности. Очень хотелось бы надеяться, что местные власти все-таки приложат усилия, чтобы сделать жизнь земляков удобной и комфортной и проведут сюда водопровод и газ. Тогда и с поливом яблоневой аллеи не будет проблем.

- Хорошо, что дети принимают участие в этой акции, - радовались взрослые, глядя на аллею молодых яблонь. - Сегодня они сделали хорошее дело – посадили деревья. Это не только хорошо для храма, но и для тех людей, которые живут в интернате. Они будут ухаживать за яблоньками. От таких добрых дел всем только польза и радость!

Теперь саженцам предстоит расти, а участники акции планируют приехать сюда осенью, чтобы посмотреть, как идет строительство, и как прижились высаженные деревца.

Текст и фото Лариса Лоскутова