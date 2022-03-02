Омск стремится собрать 15 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Отмечается, что одежду и продукты несут и омские подростки, и пенсионеры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Десять тонн гуманитарной помощи собрали омичи жителям Донбасса в рамках всероссийской акции. Гуманитарный груз ещё не полностью сформирован, поэтому омичи могут принять участие в сборе посылки в Ростовскую область.

По словам организаторов, омичи приносят в волонтерский штаб консервы, чай, кофе, макаронные изделия, а добровольцы сортируют и готовят к отправке. Всего ожидается около 15 тонн груза. Большую часть — 9,7 тонн, уже собрали.

Отмечается, что на общественный призыв поделиться необходимым откликнулись общественные организации, минкульт, университеты, мэрия, фонд ОМС и общественные организации.

Не остались в стороне производства. Любинский молочноконсервный комбинат» прислал тысячу банок сгущенного молока с сахаром. Партии продуктов привезли работники «Иртышской Птицефабрики», завода «Сибирские колбасы», они поделились 5 тысячами банок мясной тушёнки. «Омская макаронная фабрика» предоставила 1,5 тонны своих изделий. «Сладонеж» и «Сибирская белочка» передали 120 кг печенья, вафель и конфет. Еще 9000 банок сгущенного молока совместными усилиями собрали молочные производства области.

Первую партию омской гуманитарной помощи отправят 2 марта.