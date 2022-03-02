Молодежный чемпионат мира по хоккею в Омске попал под санкции ЕС

Строительная готовность «Арены Омск» составляет 63% Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

Международная федерация хоккея отменила молодёжный чемпионат мира в Новосибирске и Омске. Об этом спортивная организация сообщила на своем официальном сайте. Такое решение федерация приняла на фоне санкций, которые были объявлены России. На это заявление уже отреагировал губернатор региона Александр Бурков.

- На фоне спортивных санкций, объявленных нашей стране, решение вполне ожидаемое. Мы были готовы к такому развитию событий. Хочу заверить всех омичей: мы всегда были спортивным регионом и останемся им, какие бы санкции кто ни вводил, - отметил губернатор.

Несмотря на досадную ситуацию, строительство «Арены Омск» завершится в срок – уже в сентябре. Сейчас готовность спортивного объекта составляет 63%. К тому же, омские ястребы, которые сейчас тренируются в московской Балашихе, начнут подготовку к следующему сезону уже на домашней арене.

У нас есть планы по окончанию строительства «Арены Омск». У нас есть команда «Авангард», которая вернётся в Омск. У нас есть подрастающие пацаны, которые будут выходить на лёд этой арены. Мы же это всё уже проходили, ничего страшного здесь нет, - считает Бурков.

Напомним, что впервые о возможности проведения чемпионата в Омске заговорили в 2019 году. После чего в Омске началась масштабная подготовка в соответствии с требованиями международного спортивного сообщества. Как ранее заявлял омский губернатор, на встречу иностранных гостей должны были потратить порядка 14 млрд рублей. И которых – 12 млрд рублей – строительство «Арены Омск» и 1,9 млрд рублей – подготовка самого города к чемпионату.

Сегодня чиновники уверяют, что благоустройство города продолжится, несмотря на все перипетии.