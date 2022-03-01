Как провести первую неделю весны в Омске

Все концерты приурочены к международному женскому дню. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кофе для двоих

Наслаждаемся классическими шедеврами за чашкой кофе Квартет солистов Омского академического симфонического оркестра исполнит классические шедевры. В программе: Телеман – Фантазия для флейты соло №2 ля минор, Бах – Соната для флейты и бассо континуо, ми мажор BWV 1035, Бах - Трио-соната для флейты, скрипки и виолончели, соль мажор BWV 1039, Луи Шпор – Дуэт для двух скрипок.

5 марта, 19:00 Представительский холл, ул. Партизанская, 4 Билеты: 500-600 рублей 6+

О чем говорят мужчины в канун 8 марта? Концерт для дам

Герои программы рассуждают о смысле жизни и о своем месте в мире женщин. На концерте не будет места скучной философии. В этот вечер солисты омской филармонии, которыми станут представители сильного пола: вокальный квартет «Премьер», Евгений Романов, Алексей Синеговский, инструментальный ансамбль Ю. Полякова, будут чествовать прекрасных дам, воспевая женскую красоту, чувственность и нежность. Очаровательные солистки Анна Шинковая и Анастасия Колотова станут специальными гостьями вечера и также порадуют своим творчеством.

В программе песни о любви, посвященные милым женщинам: «Единственная моя», «О любви не говори», «С первой улыбки» «Любовь, похожая на сон» и другие…

6 марта, 19:00 Представительский холл, ул. Партизанская, 4 Билеты: 1200-1400 рублей 18+

MUSIC. DARK. EXPERIENCE Музыкальная концентрация в уютном пространстве. Концерт с мультимедийными эффектами

Эксклюзивный проект Омского камерного оркестра. Он был впервые презентован осенью прошлого года в рамках всероссийской акции «Ночь искусств», и в этом году мы решили сохранить традицию! Проект получил массу положительных отзывов, он по-настоящему впечатлил омскую публику. Концерт представляет собой погружение в мир медитативных звуков. Каждый, кто побывал на этом концерте с мультимедийными эффектами, смог услышать собственную Вселенную. И все это благодаря музыке Баха, Брамса, Грига, Дебюсси, Корелли, Масканьи и Массне, Равеля и Форе, которая звучала в исполнении Омского камерного оркестра под управлением Григория Вевера.

Концерт в темноте – это возможность впитывать классику каждой клеточкой. Он позволяет не только слышать, но и чувствовать музыку – дает пропуск в мир мечтаний. Темнота, причудливые образы, рождаемые спецэффектами, окутывают пространство зала, и все вокруг приобретает совершенно особое звучание… Музыка и сумерки – поистине волшебное сочетание! Зрительный зал, в котором окажутся слушатели в этот вечер, будет представлять собой уютное камерное пространство. В нем будут отсутствовать традиционные кресла, слушатели расположатся на мягких диванах (баблах) в непосредственной близости к музыкантам.

7 марта, 21:00 Представительский холл, ул. Партизанская, 4 Билеты: 2000 рублей 12+

Концерт Лолиты Ее называют женщиной-ураганом. Когда Лолита выходит на сцену, даже в самых отдаленных рядах зрители чувствуют ее мощную энергетику. Ее пение пробирает до дрожи. Потрясающе прекрасная и бесконечно талантливая певица будет радовать поклонников Омска хитами из своей новой программы «Мне 55». В этот вечер вас ждут живой звук и великолепный вокал, «золотые» хиты от Лолиты.

11 марта, 19:00 Концертный зал, ул. Ленина, 27А Билеты: 2800-5000 рублей 12+

Стендап выступление Натальи Красновой

Это больше, чем выступление, а настоящий комический спектакль, почти шоу. Наталья Краснова – популярный комик, сценарист, блогер, участница телевизионных шоу. В своих стендапах она рассказывает всю правду об отношениях, мужчинах, женщинах. Например, кто такой идеальный мужчина, как в 38 выглядеть на 37, как лучше пойти на свидание. Многие отрывки выступлений вошли в книгу «Бывшие», которая разлетелась тиражом больше 200 тысяч экземпляров.Зритель для Натальи – это друг, с которым всегда найдется что обсудить.

7 марта, 19:00 Музыкальный театр, ул. 10 лет Октября, 2 Билеты: 1400-2700 рублей 18+