Омские педагоги перечислили безопасные детские сервисы

Сервисы дополнительного образования станут помощниками для родителей Фото: Мария ЛЕНЦ

Омские психологи и педагоги сегодня склоняются к тому, что в школах и детских садах детям предоставляют образование лишь в пределах госстандартов. И этого недостаточно для полноценного развития маленькой личности.

Проблемой также является занятость самих родителей. Чаще всего им некогда с детьми ни играть, ни заниматься уроками. Удобный выход из ситуации - подключение к сервисам дополнительного образования. Дети все равно проводят много времени в интернете, так пусть делают это хотя бы с пользой.

- Всех родителей мы приглашаем в наш телеграм-канал «Омские родители». Помимо общей информации которая может быть полезна, чат включает удобную систему навигации. Мы часто публикуем информацию о ресурсах нашего региона и что в нём появилось нового. Анонсируем интересные события, конференции, фестивали, где родители могут принять участие, и которые могут быть интересны детям и подросткам. Информация обработана психологами, - комментирует директор БУ ОО «Центр психолого-медико-социального сопровождения» Екатерина Орлова.

Сегодня в регионе больше 800 организаций реализуют программы дополнительного образования и спортподготовки, у них 11 тысяч программ, 70 - для удалённых занятий.

- 306 тысяч детей от 5 до 18 лет зарегистрированы в омском навигаторе. 205 тысяч - зачислены и уже обучаются. Заявку может подать каждый родитель. Например, в этом году 673 ребенка прошли новую программу «Властелин времени», - рассказал руководитель регцентра дополнительного образования Виктор Бургер.

Для подключения к полезным ресурсам переходите по ссылкам:

- Телеграм-канал Омские родители https://t.me/s/center_pmss. На канале публикуются вся информация о предстоящих мероприятиях, конференциях и фестивалях в регионе.

- Инстаграм: https://www.instagram.com/omsk_parents. Здесь вы найдёте психологические советы для вас и вашего ребёнка.

- Семейный навигатор: https://otklik55.ru/navigator. На этом сайте можно записаться на консультацию, посмотреть интерактивную карту и прочитать полезные статьи.

Если вам необходима консультация по развитию малыша, звоните на телефон диспетчерской службы БУ ОО «Центр психолого-медико-социального сопровождения»: +7 (3812) 32–35–90. Бесплатный анонимный телефон доверия для детей 8-800-2000-122.