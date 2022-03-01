Санкции незначительно отразились на потребительском рынке Омской области

Санкции могут стать скачком развития научного-производственного сектора страны Фото: пресс-служба администрации города Омска

Сейчас, все ждут и делают прогнозы о том, как именно введенные санкции Европы и США затронут нашу жизнь. Омичи - не исключение. КП-Омск пообщалась с представителями регионального бизнеса и политиками.

ГСМ и запчасти

Рынок пассажироперевозок пока не ощутил «удара». Об этом рассказал заместитель директора ГК «Автодор» Александр Бакалов.

- Значимых изменений пока мы этого не наблюдаем, но, в принципе, прогнозируем. Могут быть сбои в поставках комплектующих, удорожание стоимости ГСМ. Пока это догадки. на текущий момент никто не заявил об изменении стоимости. Остается просто ждать, так как мы не управляем этой ситуацией, а подчиняемся тем реалиям, которые существуют, - считает перевозчик.

Продуктовый рынок

Ритейлеров санкции уже «качнули». Омский предприниматель Виктор Шкуренко рассказал о поставщиках, которые приостановили работу с регионом. Правда, связывает это бизнесмен не с повышением цен, а с непонятной ситуацией на рынке.

- Частично поставщики отказываются поставлять товар. Но пока это не носит масштабного характера. Думаю, это временно, потому что они не понимают, что делать самим. Наш торговый дом импортирует всего несколько процентов. Поэтому, если зайдете в наш магазин, то это будут незначительные изменения в перечне товаров. Но самая важная продукция все равно останется, - пояснил собеседник.

Что касается цен, предприниматель готов ближайшие пару месяцев сдерживать стоимость отпускаемой продукции. А что будет дальше – покажет время.

- Апокалипсис пока не наступил, единственное - в России есть частный сектор, по нему меньше всего эти санкции ударят. Чем по государственным компаниям, - считает Шкуренко. - Если бы у нас была вся экономика государственная, то я вообще не предполагаю, что было бы. А частный сектор умеет адаптироваться и быть гибким и живучим. В 90-х спасли Россию челноки, так и здесь нам - предпринимателям придется ее частично спасать.

Российский прорыв

По мнению политика Алексея Сокина, санкции должны стать для России своего рода прорывом в налаживании производства.

- В санкциях можно даже пользу увидеть по примеру сельского хозяйства и высоких технологий. Что, мы какие-то глупые?! Неужели наследники высокоинтеллектуальной инженерной державы не смогут разработать какие-то новые технологии. Я считаю, что это только на пользу пойдет. Это ускорит процесс модернизации в технологических отраслях, - отметил политик. - Предыдущее поколение выстояли не такие испытания. Все помним Блокаду Ленинграда. Вот это – да! Вот это была трагедия и то советский народ победил. А то, что сейчас – то временное явление.