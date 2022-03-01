Легкий способ стать здоровой

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Кредо современной хирургии – максимум помощи пациенту при минимальной травматичности. Сегодня органосохраняющие операции широко развиваются в различных областях медицины, но в гинекологии значимость этого метода возрастает в разы.

Особые методики позволяют сохранить детородный орган и деликатно убрать лишь пораженные болезнью ткани. В преддверии 8 марта рассказываем о новых и прогрессивных методиках оперативного вмешательства и лечения

- В человеческом организме нет ни одного лишнего органа. Особенно это касается репродуктивной системы женщины, даже в периоде зрелости и увядания женщины она выполняет очень важную роль, - рассказала акушер-гинеколог высшей категории БУЗОО ГК БСМП №2 Юлия Заводова. – И можно смело сказать, что наша медицина сейчас выполняет важную социальную функцию. В норму вошли поздние роды, и к ним женщина зачастую подходит в зрелом возрасте. Именно таким пациенткам как воздух необходима органосохраняющая гинекология.

Интимный вопрос

Еще около 10-15 лет назад даже приемлемые отклонения в женском здоровье чаще всего приводили к ампутации важного для органа. Абсурдность такого удаления очевидна! Время шагнуло вперед, все чаще практикуется внутриматочная хирургия, когда орган не убирают целиком, а удаляют лишь следствие воспалительного, новообразовательного процесса, физических травмах. Первое и, наверное, самое основное показание к органосохраняющей операции – сохранение репродуктивной функции пациентки.

Прежде чем провести оперативное вмешательство, пациентка полностью проходит обследование: проводятся анализы, биохимические исследования, консультации целого круга профессионалов клиники – терапевта, кардиолога, уролога.

Сами операции выполняются при помощи лапороскопа и мало травматичны. И в подавляющем большинстве, они менее продолжительные, чем открытые: могут длиться и 10 минут, и полчаса. Среди преимуществ лапароскопии также – косметический эффект, быстрая реабилитация, слабовыраженная болезненность, сниженные риски послеоперационных осложнений. Но, конечно, определяющим является не время проведенной операции, а ее эффективность.

- Согласитесь, и то и другое очень важно для больной. Важно, что органосохраняющие операции приводят и к снижению послеоперационных осложнений, детородные органы женщины не удаляются, а наоборот восстанавливаются – если женщина находится в репродуктивном возрасте, впоследствии она может иметь детей. В этом вся суть, - завершила рассказ Юлия Заводова.

Класс-коррекция

Оперативное лечение в клинике продолжают проводить даже в сложное время. В отделении трудится 8 хирургов. Отделение гинекологии рассчитано на 30 коек. Операции проходят 24/7. При этом потоки поступающих пациенток формируют особо, разделяя оперативное вмешательство на плановое и неотложное. При лечении пациенток персонал руководствуется честностью – если органы сохранить невозможно, то говорят об этом прямо, бережным подходом, учетом желаний пациентки.

- Развитие технологий и интеграция различных медицинских дисциплин, тесная работа акушеров, врачей ультразвуковой диагностики, хирургов и ангиохирургов позволила прийти к комбинированным, органосохраняющим операциям. Мы внедрили у себя органосохраняющие методики в акушерстве и успешно их применяем уже несколько лет, - рассказал главный врач БУЗОО ГК БСМП №2 Олег Попов. - Гинекологи-хирурги БСМП-2 владеют такими методиками и дарят женщине надежду стать матерью, ощущать себя желанной даже при самых сложных диагнозах. В клинику ежедневно обращаются женщины, которые до этого слышали только «вам показана радикальная операция». Однако после нашего оперативного лечения многим пациенткам удалось сохранить органы и репродуктивную функцию. Некоторые наши пациентки уже имеют детей! В преддверии праздника желаю всем нашим женщинам оставаться прекрасными, сохранять и здоровье, и привлекательность долгие годы!