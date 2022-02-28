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Общество28 февраля 2022 10:39

Омские медики: 150 минут физической активности поднимут иммунитет

В преддверии всемирного Дня иммунитета омичам рассказали, как следить за здоровьем
Ольга ЦВЕТАТИЙ
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Врачи отмечают, что заниматься самолечением может быть опасно для здоровья

Врачи отмечают, что заниматься самолечением может быть опасно для здоровья

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

1 марта в мире отмечается День иммунитета. По словам медиков, организм с рождения имеет сильный иммунитет, новорожденные практически не болеют в самые первые месяцы жизни.

С возрастом способность организма устранять чужое и сохранять своё снижается. В современной жизни вообще день много факторов, которые выступают против хорошего самочувствия. Главный - стресс. И раньше его было много меньше, человек пару десятилетий назад получал больше позитивной информации.

- Было бы хорошо если человек смог сформировать радость жизни. Радость бытия, которой нам очень не хватает, могла бы перекрывать всё негативное, - отмечает преподаватель кафедры внутренних болезней и семейной медицины ДПО ОмГМУ Елена Надей.

К источникам ослабления иммунной системы доцент отнесла экологическую обстановку в городе, сидячий образ жизни, хронические заболевания, отсутствие регулярных медосмотров.

Профессор кафедры внутренних болезней и семейной медицины ДПО ОмГМУ Елена Лялюкова отметила среди прочих - COVID-19. Инфекция, которой многие переболели, наносит большой ущерб для организма и повреждает защитные функции.

- Коронавирусная инфекция не поражает какую-то одну систему в организме. Это системное воздействие, и какая система пострадает больше всего - никто из нас не знает. Определённую помощь иммунной системе должна принести вакцинация. Это уменьшит нагрузку на организм, и предотвратит последствия, - комментирует Елена Лялюкова.

Чтобы хоть как-то минимизировать последствия, нужно правильно питаться и заниматься спортом. Полноценный белок в продуктах: яйца, мясо, рыба и молочка. Важно употреблять не менее пяти видов овощей и фруктов. Среди петрушки и укропа, моркови и имбиря можно найти больше всего нужных помощников организму.

И 150 минут физической активности на свежем воздухе обязательны. Пожилым - достаточно 20 минут прогулки. Это тоже значительно поможет иммунитету.

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