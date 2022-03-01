Широкая Масленица идет, блины да весну с собой несет

Испокон веков люди считали весну началом новой жизни и почитали солнце, дарящее жизнь и силы всему живому. В честь солнца на Масленицу и пекут блины. Не сосчитать, сколько придумано рецептов блинов и их начинок, сколько пословиц и поговорок прославляют это празднество, сколько обычаев и примет вдохновляют провести каждый день сырной недели вкусно, гостеприимно, задорно! Основу всех угощений составляют молочные продукты – молоко, масло, творог, сметана. Чем вкуснее пройдет Масленица, тем богаче будет жизнь.

Без блина не маслена, без молока не блин

Чтобы блины получились на славу, важно выбрать хорошее молоко. Оно, как и мука, бывает высшего сорта, первого, второго и не сортовое. Качественное по всем показателям сырье от проверенных хозяйств будет и на полке стоить дороже. Жирность выбирайте по своему вкусу 2,5%, 3,2% или, например, Отборное – цельное молоко высокого качества, показатели белка и жира в нем природные, потому и указываются в диапазоне 3,6-4%. Чем жирнее, тем вкуснее!

Особое место на полке занимает ультрапастеризованное молоко. Оно может храниться 6 месяцев при комнатной температуре. Не все верят, что можно «добиться» такого эффекта от натурального коровьего молока без применения консервантов. И это самый большой миф. Современная технология ультрапастеризации считается наиболее щадящим способом переработки. Молоко моментально - в течение 4 секунд - нагревают, после чего тут же охлаждают. За счет короткого температурного воздействия этот метод позволяет максимально сохранить вкусовые качества молока, витамины и микроэлементы. В то же время бактерии и даже их споры разрушаются. Каким образом это достигается? Технология учитывает, что при одной и той же температуре полезные и патогенные микроорганизмы погибают с различной скоростью, поэтому учеными и было высчитано соотношение времени и температурного режима, при котором бактерии легко уничтожить, а все полезные микроорганизмы сохранить. Для ультрапастеризации подходит молоко только высшего сорта с особыми требованиями к качественным показателям. В Омске такой продукт производится только на заводе «МилкОм». По итогам 2021 года золотым знаком конкурса «100 лучших товаров России» было отмечено ультрапастеризованное молоко «Лужайкино»2,5% и 3,2% жирности за соблюдение стандартов, отличный вкус, полезные свойства и чистоту продукта. Такое молоко можно купить прозапас. С ним и каша, и выпечка, и блины будут на высоте!

Сколько начинки не клади, а все мало!

Для приготовления блинов с начинкой качественный творог просто необходим. При выборе внимательно изучите упаковку, чтобы в составе было только молоко и закваска, без добавок и заменителей. Как отмечают потребители, под маркой «Лужайкино» производится два вида вкусного творога: зерненый и традиционный.

При разработке творожной линейки под брендом «Лужайкино» ставку делали на создание полностью натурального продукта. При этом была задача получить особую консистенцию: с крупным зерном и вместе с тем рассыпчатую, это достигается сычужным методом, такой творог хорош сам по себе. Кто-то ест его со сметаной, кто-то с питьевым йогуртом, а многие любят в чистом виде, без добавок, он без лишней кислотности, поэтому не требуются и подсластители. Из всех омских производителей такой творог выпускается только под маркой «Лужайкино» в зеленой упаковке обезжиренный и с жирностью 5% в синей упаковке. «Традиционный» творог мягкий и нежный по вкусу, с мелкой структурой зерна, его производят кислотным способом, он такой же, как делала раньше бабушка, он идеально подходит для выпечки и десертов. Какая начинка для блинов вам больше по вкусу выбирайте сами, с крупным зерном рассыпчатую или нежную мелкозернистую. Главное, чтобы творог был «Лужайкино»!

Блины готовы, румяные с пылу, с жару. Сдабриваем их сливочным маслом сладко-сливочным или соленым. Приправляем сметанкой, богатой витаминами и микроэлементами. Завариваем ароматный чай с молоком! И давай угощаться, да гостей созывать! Широкую Масленицу встречать!

Выбирая продукцию «Лужайкино», вы гарантированно получаете вкусный и полезный продукт из натурального сырья. Производство отличается принципиальным подходом к качеству - продукты изготавливаются из молока высшего сорта на чистом, современном производстве. Вы получаете не просто сметану, творог, молоко, сливочное масло, а настоящий кладезь пользы и вкуса.

Здорово, когда Масленица с Лужайкино!

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