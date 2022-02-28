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Общество28 февраля 2022 8:06

Семейная пара из Омской области дважды переносит сор из избы в здание суда

Омич жестоко наказал жену за неприготовленный обед, и, несмотря на переломы, женщина всячески отрицала его вину
Наталья ВИРКУНЕН
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Омича будут судить во второй раз за жестокое избиение своей сожительницы.

Омича будут судить во второй раз за жестокое избиение своей сожительницы.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Когда наступаешь на одни и те же грабли, может случиться и такое. Хотя предмет преступления в данном случае не грабли, а кочерга. На днях к участковому уполномоченному полиции МВД России по Знаменскому району обратилась молодая женщина. Она была не на шутку встревожена тем, что ее 51-летнюю мать избивает сожитель.

Семья проживает в деревне Авяк Знаменского района. Туда с проверкой и направился сотрудник полиции. На месте при первоначальном опросе мать заявительницы сначала всячески отрицала наличие побоев и выгораживала благоверного, как могла. Однако участковый вызвал фельдшера, которая приняла решение о госпитализации несознательной потерпевшей. В больнице женщине вообще поставили диагноз: закрытый оскольчатый перелом костей голени со смещением отломков.

После такого женщина начала давать показания. Как оказалось, этим же днем она вернулась домой в легком подпитии, чем вызвала гнев сожителя. Особенно 46-летнего мужчину обидели пустые кастрюли. Не долго думая, он взялся за перевоспитание возлюбленной: схватил осиновое полено и огрел им женщину по голове. На этом не успокоился, и спустя полтора часа продолжил жестокий урок: стал бить по ногам уже металлической кочергой. Женщина настолько разговорилась, что сдала жестокого мужчину по полной, припомнив остальные его угрозы, в том числе убийством, которыми он со зла швырял еще неделю назад.

Красноречие потерпевшей закончилось возбуждением уголовного дела в отношении изверга по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», и целых три уголовных дела – по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». Максимальное наказание предусматривает 10 лет лишения свободы.

В полиции обратили внимание и на тот факт, что в 2020 году парочка уже ввязывалась в аналогичный конфликт, в результате которого подозреваемый был судим по тем же основаниям и той же статье - 119 УК РФ. Два года назад он избивал свою вторую половинку до тяжких телесных и также угрожал ей полной расправой.

Происшествия: КРИМИНАЛ