Омские полицейские обратились к омичам с неожиданной просьбой

Без паспорта у нас - никуда. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

27 февраля омские полицейские разместили на официальном сайте неожиданное объявление. В разгар кибер-атак, которые повсеместно проходили на выходных, жителей Омского региона попросили проверить документы, удостоверяющие личность.

«Когда база данных по запросу выдает результат «паспорт недействителен», хотя документ не был утрачен, на новый не заменен, регулярно используется владельцем - сообщить об ошибке можно в режиме реального времени в поле «Описание ошибки». Чаще всего причиной подобных проблем с документами являются технические сбои в цифровых системах», - подчеркнули правоохранители.

После проверки статус паспорта в информационных системах МВД России будет скорректирован. И гражданин, попавший в подобную ситуацию, будет вправе получить новый документ.

Так что спешите за проверкой в раздел «онлайн-сервисы» официального сайта Министерства внутренних дел – «Сервисы по вопросам миграции» - «Проверка по списку недействительных российских паспортов». Достаточно будет ввести серию и номер паспорта. Анализ данных происходит мгновенно, и спустя пару секунд вы получаете результат.