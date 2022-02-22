Омск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 6:25

«Россети Сибирь» увеличивает объемы инвестиций в развитие омской электроэнергетики

Запланированный объем инвестиций в развитие электроэнергетики Омской области в 2022 году достигнет 1,6 миллиардов рублей. Об этом сообщил генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин.
КомментироватьОставить комментарий(0)
Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» Павел акилин

Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» Павел акилин

- В инвестпрограмме мы учитываем реальные потребности региона, которые обозначал губернатор, включая повышение надежности северных районов. Из крупного – завершим реконструкцию центра питания в Таврическом районе, который является важной частью Южного кольца. Стабильная работа этой подстанции обеспечит оптимальную, гибкую схему энергосистемы и повысит надежность южных районов области, - пояснил Павел Акилин.

Одним из приоритетов в этом году станет модернизация подстанции «Сосновская» напряжением 110 киловольт. Она обеспечивает электроэнергиейряд агропромышленных объектов: «Лузинское молоко», «Омский бекон», птицефабрику «Азово».На подстанции установлен элегазовый выключатель, его пусконаладка состоится в этом году.

Сейчас электроэнергетический комплекс Омской области работает стабильно. По словам руководителя Минэнерго Омской области АнтонаГаака, в прошлом году энергопотребление в регионе выросло на 6%.

- Основное развитие электросетевого комплекса мы связываем, в том числе, с развитием энергетического парка «Солнечный», который будет строиться за счёт инвестиционных кредитов. Технологическое присоединение будет производить компания «Россети Сибирь», - прокомментировал министр.

Помимо этого, в правительстве подчеркивают положительную динамику работы с бесхозными электросетями, которые на свой баланс принимает «Омскэнерго». Это также позволяет наращивать надежность электросетевого комплекса.

Модернизированная подстанция Тара

Модернизированная подстанция Тара

И обеспечивать развитие. В самом конце 2021 годазакончена реконструкция подстанции «Тара». Работы обошлись в 214 млн рублей. Реконструкция позволит обеспечить надежное энергоснабжение северных районов области. На необходимости решения этого вопроса в свое время акцентировал внимание губернатор Александр Бурков.

Энергетики уделяют большое внимание работе оборудования в текущем режиме, что особенно актуально в осенне-зимний период. Ремонтируют трансформаторы на подстанциях, проводят тесты качества масла в изоляторах, заменугрозотроса, расчистку просек линий электропередачи, замену провода там, где это необходимо, замену дефектных опор и многое другое.

Всё это требует затрат, и тариф вырастет. Ближайшие изменения запланированы на 1 июля. Однако рост тарифа не превысит прогнозных значений. Для омичей, проживающих в квартирах, где не применяются электроплиты, предусмотрен рост в размере 5,4 %. Для владельцев электроплит ижителей села тариф вырастет всего на 5,1 %. При этом инфляция за год приросла на 8%.Кроме того, за год резко увеличилась стоимость основных материалов для выполнения производственных программ энергетиков: железобетон подорожал на 20-60%, кабельно-проводниковая продукция, оборудование, металлопрокат - на 60-80%, ГСМ - на 14%.

Статья и фотоматериалы предоставлены пресс-службой филиала ПАО «Россети Сибирь» - «ОМСКЭНЕРГО»

«На правах рекламы»

КАРТИНА ДНЯ