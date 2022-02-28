Домашние блины на Масленицу омичам обойдутся в 401 рубль

К столу блины традиционно подают с вареньем и сгущенкой. Некоторые предпочитают с творогом или мясом. Деликатесом на праздничном столе станут блины с красной икрой Фото: Мария ЛЕНЦ

Одним из главных праздников славян считалась Масленица. По сей день сохранилась традиция встречать весну народными гуляньями, традиционным сжиганием чучела, а также выпеканием блинов, которые считаются главным блюдом праздника.

Исходя из рецептуры и данных Омскстата, стоимость блинов, заведенных на литр молока с использованием 400 гр. муки, 5 яиц, 10 гр. соли, 50 гр. сахара и 40 гр. растительного масла, обойдутся жителям Омской области в 153 рубля.

Однако, чтобы купить все необходимые ингредиенты в том количестве, которое доступно в магазине, омичам придется потратить 401 рубль 11 коп. Нужно отметить, что в эту сумму входят только продукты для приготовления. Но многие омичи предпочитают блины фаршировать мясом или творогом, а также подавать к столу со сгущенкой или вареньем.

И так, по состоянию на 9 февраля 2022 года, стоимость продуктового набора для блинов следующее:

- Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности – 86 рублей 75 коп/литр

- Мука пшеничная – 44 рубля 63 коп./кг

- Сахар-песок – 58 рублей 37 коп./кг

- Соль поваренная пищевая – 11 рублей 61 коп./кг

- Яйца куриные, 10 шт. – 79 рублей 79 коп.

- Растительное масло – 119 рублей 96 коп./литр.

Из купленных продуктов можно испечь примерно 20 блинов, как раз хватит для обеда средней российской семьи.

По данным РИА.Новости, в среднем по России стоимость одного домашнего блина весом 40 граммов в 2019 году составила 3 рубля 69 коп. Таким образом, российская семья из четырех человек во время Масленицы тогда могла позавтракать 20 блинами домашнего приготовления за 73 рубля 74 коп. Но это без учета ценовой политики в Омском регионе, усредненная цифра.