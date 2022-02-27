S7 Group может закрыть проект лоукостера с базированием в Омске и Казани

Компания инвестировала в этот проект порядка 3 млрд рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Омск может не стать базовым аэропортом для нового проекта S7 Group - лоукостера Citrus. Телеграм-канал «Авиаторщина» со ссылкой на источник в S7 Airlines, сообщают о возможном закрытии проекта из-за санкций Евросоюза.

Напомним, что запуск проекта, стоимостью 3 млрд рублей, был запланирован летом 2022 года. Весной компания анонсировала старт продажи билетов. Городами базирования лоукостера выбрали Омск и Казань.

Однако из-за санкций Евросоюза, который выкатил их в отношении России из-за спецоперации на Украине, введен полный запрет на поставку, лизинг, страхование и техобслуживание иностранной авиатехники в Россию.

По данной ситуации в Минтрансе РФ запланировали экстренное совещание с представителями крупных авиакомпаний.