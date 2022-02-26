В следующем сезоне хоккейный «Авангард» переедет на «Арену Омск»

Возможный перенос Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года, который планировалось провести в Новосибирске и Омске, не скажется графиках строительства «Арены Омск». Фото: «Газпром нефть»

Возможный перенос Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года, который планировалось провести в Новосибирске и Омске, не скажется графиках строительства «Арены Омск». Об этом сообщил губернатор Омской области Александр Бурков. Глава региона напомнил, что спортивный комплекс, мягко говоря, есть чем занять.

«У нас есть команда «Авангард», которая должна вернуться в Омск, и она вернётся. У нас есть подрастающие пацаны, которые будут выходить на лёд этой арены. В рамках каких мероприятий — чемпионатов мирового уровня, Европы, Азии или новых Олимпийских игр — это покажет время. Мы же это всё уже проходили, ничего страшного здесь нет», — сообщил Александр Бурков.

Фото: «Газпром нефть»

Напомним, строительство в Омске домашней арены «Авангард» началось летом 2020 года. Вместимость нового спортивного объекта – 12 тысяч зрителей.

«Новая «Арена Омск» изначально планировалась в первую очередь как домашняя арена хоккейного клуба «Авангард», - отметила член Правления «Газпром нефти», куратор строительства «Арены Омск» Елена Илюхина. - Сейчас готовность объекта превышает 63% и мы планируем завершить строительство в соответствии ранее утвержденным графиком. Уверена, что уже в следующем сезоне болельщики «Авангарда» встретят свою любимую команду на новой, самой современной ледовой арене России».

Фото: «Газпром нефть»

Отметим, что «Газпром нефть» с 2009 года поддерживает хоккейный клуб «Авангард», в том числе развивает молодёжный и детский спорт в регионе. За последние 12 лет команда регулярно выступала в раундах плей-офф Кубка Гагарина, дважды становилась финалистом, а в сезоне 2020-2021 стала чемпионом КХЛ и обладателем Кубка Гагарина. Сейчас в рамках государственно-частного партнерства с правительством России и правительством Омской области «Газпром нефть» строит «Арену Омск», которая станет самым современным и технологичным ледовым дворцом в России. Ввод арены в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2022 года.