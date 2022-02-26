Александр Стрельников: Что нам эти санкции, мы под ними уже 8 лет живем

Омский бизнесмен Александр Стрельников.

Известный в регионе предприниматель, владелец ювелирной сети в Омске Александр Стрельников объяснил омичам, почему сейчас не нужно скупать бытовую технику и другие товары:

- Что нам эти санкции, мы под ними 8 лет живем. Ничего сврхъестественного не ввели. Но наш народ зачем-то сам побежал скупать электронику. Это и вызвало ажиотажный спрос, из-за чего продавцы взвинтили цены, - прокомментировал спикер. - Единственное, я бы на месте властей плотно проконтролировал работу банковского сектора. Если банки будут продолжать гибкую политику по отношению к предпринимателям, которые обращаются за кредитами, омичи просто не заметят ухудшений.