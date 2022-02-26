В апреле в Омске по улицам города запустят библиотечный автобус «Литературный экспресс»

По Омску прокатится «Литературный экспресс». Фото: пресс-служба администрации города Омска

Во второй раз омский проект «Литературный экспресс» общественной организации «Молодежный совет» получил полмиллиона рублей в виде гранта. На эти средства разработчики обещают создать передвижную коллекцию познавательных и художественных книг для детей.

«Литературный экспресс» в течение года будет курсировать по пяти административным округам Омска, делая остановки на месяц в библиотеках на его окраинах. Речь идет о библиотеках имени Вяткина, Горького, Гайдара, «Читайка», имени Чехова, Палашенкова, Лермонтова, Веры Чаплиной, Кошевого, «Заозёрная».

«Запуск нового маршрута «Литературного экспресса» планируется в апреле. И снова целый год библиотеки будут радовать маленьких омичей и их родителей удивительными книгами, которые можно читать, слушать и даже нюхать, наслаждаясь ароматами фруктов, цветов, свежих опилок и не только. С помощью этих потрясающих книг можно подержать на ладошке динозавра или целое созвездие, услышать рёв благородного оленя или погрузиться в мир классической музыки, узнать, какова на ощупь грива льва или заглянуть внутрь пиратского судна», – поделилась автор проекта, заместитель директора омских муниципальных библиотек Надежда Кузнецова.

Напомним, проект «Литературный экспресс» стартовал в августе 2021 года. Тогда его удалось посетить трем тысячам омских ребятишек. Главная концепция проекта - «Больше, чем книга» - сочетает высокое полиграфическое исполнение самих книг и современные технологии. Это дополненная реальность, встроенные звуковые модули, технология микрокапсулирования запахов.

Следить за передвижением и остановками экспресса можно на интерактивной карте: libomsk.ru/litexp.