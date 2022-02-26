В Омске снова дорожают сезонные овощи: за неделю выросла цена на помидоры и огурцы

Цены на свежие овощи в последние годы в Омске желают оставлять лучшего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В период с 15 по 22 февраля Омсктат и омская администрация отметили очередной рост цен на сезонные овощи — огурцы и помидоры. В среднем дары теплиц стали на 5% дороже.

Примерно так же в цене выросли еще 11 различных товаров, которые входят в потребительскую корзину каждого омича. Для большинства из них актуален небольшой рост — от 1 до 2 %. Это касается подсолнечного масла, хлеба и булочных изделий из пшеничной муки 1 и 2 сортов, мясных консервов, консервов (мясных и фруктово-овощных) для детского питания, сливочного масла.

Свыше 2 % подорожали 3 позиции: молочные сухие смеси для детского питания — чуть более чем на 3 %, и в пределах 5 % — свежие огурцы и помидоры. Высокие цены на сезонные овощи продлятся до периода созревания в местных теплицах в конце весны. Значительное снижение цен на огурцы и помидоры прогнозируется в летний период, когда эти овощи вырастут в открытом грунте.

Мониторинг цен на товары повседневного спроса по состоянию на 22 февраля по сравнению с 15 февраля показал, что на 53 товара (68 % от общего количества, подвергаемых мониторингу) цены не изменились или изменились менее чем на 1 %.За неделю в Омске подешевели конфеты. Также снижение цен свыше 1 % зафиксировано на туалетную бумагу и детский шампунь. В группе непродовольственных товаров на 4,2 % увеличилась цена стирального порошка.

Напомним, средние цены исследуются на 68 наименований товаров (из них 48 продовольственных и 20 непродовольственных) в 20 сетевых магазинах города. Это супермаркеты «Магнит», «Пятерочка», «Низкоцен», «Океан», «Победа», «О'кей», гипермаркет по ул. Энтузиастов, экспресс-маркет «Простор» и магазины, среди которых «Сибирские продукты», «Гулливер», «Брег», «Тележка», «Ода», «Темп» и др.

При обобщении полученных данных учитываются сведения Омскстата.