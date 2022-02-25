Мэр Омска Шелест оценил бесплатную догазификацию Ленинского округа Омска

Мэр Омска проверяет строительные работы в Ленинском округе Омска. Фото: Сергей Сапоцкий

Сегодня, 25 февраля, в ходе рабочего объезда мэр Омска Сергей Шелест проверил, как реализуется федеральная программа по догазификации частных домов в Ленинском округе, а также посетил сквер «Красной звезды», где в этом году будет продолжен второй этап комплексного благоустройства территории по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Бесплатная догазификация

Рабочий объезд Ленинского округа Сергей Шелест начал с улицы 16-ой Марьяновской. Здесь с самого утра работают бригады АО «Омскоблгаз», протягивая газопровод к земельному участку одного из частных домов. Для хозяев жилья эти работы не будут стоить ни копейки, ведь всё выполняется в рамках федеральной программы догазификации. После того, как заветные метры газовой трубы окажутся в придомовой территории, в доме появится голубое топливо.

- По результатам проведенной всеобщей инвентаризации домовладений к догазификции подлежат более 14 тысяч домовладений. Мероприятия по догазификации в соответствии с поручением президента должны быть поэтапно завершены до 2024 года включительно, - уточнил планы работ Сергей Шелест.

Нужно отметить, что в этом году бесплатное подведение газопровода обеспечат 4,4 тыс. домов. В графике следующего года запланировано подключение почти шести тысяч абонентов. В 2024 году по программе догазификации голубое топливо появится в 6935 домах.

При этом, в мэрии еженедельно проходит заседание специально организованного штаба. В него включены все газораспределительные организации и главы административных округов. Специалисты на каждом совете отчитываются о проведенных работах и вносят в план-график новые заявки от омичей.

Строительные бригады монтируют трубы газопровода даже зимой. Фото: Сергей Сапоцкий

Важно отметить, что догазификация частных домов является бесплатной и подразумевает подведение трубопровода только до границ участка. Остальные работы по разводке газа и подключению оборудования находятся в зоне ответственности владельцев жилья. При этом, для льготников предусмотрено возмещение части стоимости по разводке внутри участка и на покупку газового оборудования.

Стать участниками федеральной программы не сложно. Нужно лишь подать заявку на технологическое подключение на сайте Госуслуг, либо на портале единого оператора газификации: СОЦГАЗ.РФ, connectgas.ru, Омскоблгаза. Также по вопросам догазификации работает горячая линия 8-800-101-00-04.

Комфортный отдых

Еще одним важным для жителей округа объектом стал сквер «Красной звезды» в Порт-Артуре. Здесь Сергей Шелест проверил как «перезимовала» территория, где осенью прошлого года завершился первый этап благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В 2021 году подрядчик в сквере заасфальтировал пешеходные дорожки, установил светильники и скамейки. Здесь же появилась новая детская площадка. Стоимость работ обошлась в 13 млн рублей. Через месяц работы продолжатся. Ими займется ООО «Олимп», которое выиграло аукцион на сумму 8,6 млн рублей. К осени здесь должна появиться подсветка, беговая дорожка, спортивная площадка с резиновым покрытием и много зеленых деревьев.

- Уже к концу лета жители микрорайона Порт-Артур будут гулять в обновленном сквере, и мы надеемся, будут беречь и сохранять его, - подытожил мэр.

Благоустройство сквера в микрорайоне Порт-Артур завершится уже в этом году. Фото: Сергей Сапоцкий

Помимо сквера «Красной звезды» в Ленинском округе благоустроят территорию в границах улиц Моторной и Сибирского проспекта. Работы пройдут еще на 16 микротерриториях.

К слову, за летний период 2022 года в Омске в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» планируется благоустройство 11 общественных территорий, 78 малых зон рекреации и дворовых территорий. Планируемый объем финансирования составляет более 536 млн рублей.